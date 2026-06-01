신호 어기고 달리던 사설구급차, SUV가 ‘쾅’…90대 환자 숨져

인천의 한 교차로에서 사설 구급차와 스포츠유틸리티차량(SUV)이 충돌해 90대 여성 환자가 사망했다.
1일 인천 서부경찰서 등에 따르면 이날 오전 11시 55분경 인천 서구 청라동의 한 사거리 교차로에서 정상 신호에 주행하던 SUV가 신호를 위반해 직진하던 사설 구급차의 측면을 들이받았다. 이 사고로 구급차가 전도되면서 이송 중이던 90대 여성이 숨졌다.
구급차 운전자와 70대 보호자, SUV 운전자와 동승자 등은 경상을 입은 것으로 파악됐다.
경찰은 사설 구급차가 긴급자동차에 해당하는 만큼 도로교통법상 긴급자동차 통행 우선권 특례 적용 여부를 검토하고 있다. 다만 신호위반 경위와 사고 책임 등을 종합적으로 판단해 구급차 운전자에 대한 신병 처리 방향을 결정할 방침이다.
경찰은 사고차 블랙박스 영상과 목격자 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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