경찰, ‘고가 붕괴’ 서울시 등 7곳 압수수색

경찰과 노동 당국이 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고와 관련해 서울시와 시공사 등을 압수수색했다.
29일 오전 서울경찰청 광역범죄수사대는 서울 중구에 있는 서울시 도시기반시설본부와 철거 시공사인 흥화 사무실, 서대문구 현장사무실, 감리업체인 수성엔지니어링 등 7곳을 압수수색했다. 26일 사고로 숨진 현장소장 이모 씨(58)가 근무했던 흥화 토목부의 PC와 흥화 임원실도 수색 대상에 포함됐다.
압수수색 영장에는 업무상 과실치사상과 중대재해처벌법, 산업안전보건법 위반 혐의가 적시된 것으로 알려졌다. 철거 공사를 발주한 서울시 도시기반시설본부는 피의자가 아닌 참고인 신분이다. 다만 서울청 광역범죄수사대 관계자는 “서울시의 책임 유무에 대해선 가능성을 열어두고 수사 중”이라고 밝혔다. 서울시는 이날 입장문을 내고 “발주기관으로서 자료 제출 등 수사에 적극 협조하고 있다”며 “객관적인 사실관계와 사고 원인이 명확히 규명될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
한편 국토교통부와 서울시, 국가철도공단 등이 참여한 중앙사고수습본부(중수본)는 이날 붕괴 이후 중단됐던 철거 공사를 마치고 사고로 운행이 중단된 철도 노선에 대해서도 복구 작업에 나섰다. 중수본은 이날 오전 4시 45분경 붕괴 현장의 가장 큰 위험 요소로 꼽혔던 구간의 교량 거더(받침보) 16개의 철거를 완료했다.
상부에 남은 구조물 철거도 완료됐다. 서울시는 “잔여 상판 구조물에 대한 철거는 29일 오후 3시 40분에 고용노동부로부터 작업계획서를 조건부 승인 받았으며 오후 9시 40분에 철거 공사가 마무리됐다”고 밝혔다. 26일 오후 2시 31분경 붕괴 사고가 발생한 지 약 79시간 만이다. 이어 국가철도공단과 한국철도공사는 선로 복구 작업을 진행해 30일 오전 경의선 첫차부터 운행을 재개한다는 계획이다.
댓글 0