뇌수막염에 쓰러진 9개월 아기, 3명 살리고 하늘로 떠났다

27일 한국장기조직기증원에 따르면 이달 1일 장소민 양(1·사진)이 서울 강남구 삼성서울병원에서 간과 신장, 소장을 3명에게 기증했다. 지난해 7월 2.5kg의 작은 체구로 태어난 장 양은 9개월 차에도 몸무게가 7kg대에 머물렀다. 지난달 19일 고열로 집 근처 병원을 찾은 장 양은 열이 떨어지지 않아 다른 병원을 방문했지만 세균성 뇌수막염 진단을 받고 뇌사 상태에 빠졌다.
가족들은 세상 어딘가에 장 양의 흔적이 살아 숨 쉬길 바라는 마음에 기증을 결심했다. 장 양의 어머니인 박모 씨는 처음에는 기증을 반대했지만 “아무것도 남기지 않고 가기보다 좋은 일을 하고 가는 게 낫지 않겠냐”는 가족의 뜻에 마음을 돌렸다.
올봄 세 가족이 함께 떠난 벚꽃 구경이 장 양과 함께한 마지막 추억이 됐다. 딸을 떠나보내던 날 박 씨는 미안함에 ‘다음 생에 다시 내 딸로 태어나달라’는 말조차 꺼내지 못했다고 한다. 박 씨는 “더 많이 안아줘야 했는데 뱃속에 있을 때보다 더 짧은 시간을 살고 떠난 게 가슴이 아프다”며 “누구의 딸이든 상관없으니 다음 생에는 부디 아프지 말고 건강하게만 자라주면 좋겠다”고 마지막 인사를 건넸다.
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