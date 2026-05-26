원주서 금 캔다며 땅 파던 70대, 지하 20ｍ 추락해 사망

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 26일 19시 19분

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금을 캐기 위해 판 지하실, 강원특별자치도소방본부 제공
금을 캐기 위해 판 지하실, 강원특별자치도소방본부 제공
금을 캔다며 지하실을 파던 70대 남성이 지하로 추락해 숨지는 사고가 발생했다.

26일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 오후 3시 42분경 원주시 태장동 한 주택 앞 비닐하우스에서 70대 남성이 약 20ｍ 깊이 지하로 추락하는 사고가 발생했다.

신고를 받고 출동한 구조대는 크게 다친 남성을 구조해 병원으로 이송했지만 결국 숨졌다.

경찰은 숨진 남성이 금을 찾기 위해 직접 땅을 파왔다는 가족 진술 등을 토대로, 굴착 작업 과정에서 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중이다.
#원주#금#지하#추락#사망
송치훈 기자 sch53@donga.com
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