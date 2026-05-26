근무했던 버스회사 대표 흉기 살해한 60대…도주 4시간만에 검거

경남 거창에서 과거 근무했던 버스회사 대표를 흉기로 살해한 60대 남성이 범행 후 도주했다가 약 4시간 만에 경찰에 붙잡혔다.
거창경찰서는 살인 혐의로 60대 남성에 대한 구속영장을 신청했다고 26일 밝혔다. 경찰에 따르면 이 남성은 지난 23일 오후 11시 30분경 거창군 한 버스 정비소에서 버스회사 대표인 70대 남성에게 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받고 있다.
범행 직후 자신의 차량을 이용해 달아난 그는 24일 오전 3시 55분경 강원 원주시의 한 국도변에서 경찰에 체포됐다.
경찰은 이 남성이 과거 해당 버스회사에서 근무하던 당시 피해자와 업무상 갈등을 겪었고, 이에 대한 앙심으로 범행을 저지른 것으로 보고 있다. 현재 피의자는 경찰 조사에서 진술을 거부하고 있는 것으로 전해졌다.
경찰은 압수물 분석 등을 통해 정확한 범행 동기와 사건 경위를 조사하는 한편, 사안의 중대성을 고려해 구속 수사를 진행할 방침이다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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