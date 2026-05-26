“나 죽으면 돌볼 사람 없어”…투병 쌍둥이 형 살해한 50대

쌍둥이 형을 살해한 혐의를 받는 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 이 남성은 자신이 죽으면 형을 돌볼 사람이 없다는 이유에서 범행을 저질렀다고 했다.
경기 오산경찰서는 살인 혐의로 50대 남성을 구속해 조사 중이라고 26일 밝혔다. 남성은 22일 오전 3시 30분경 경기 오산시의 한 빌라에서 쌍둥이 형을 흉기로 살해한 혐의를 받고 있다.
경찰은 피해자의 지인으로부터 연락이 되지 않는다는 내용의 신고를 접수해 현장으로 출동한 것으로 알려졌다. 경찰이 출동했을 당시 남성은 의식불명 상태였고, 쌍둥이 형은 사망 상태였던 것으로 알려졌다.
남성은 범행 직후 스스로 목숨을 끊으려고 했지만 출동한 경찰에 의해 병원으로 옮겨진 것으로 전해졌다. 남성은 쌍둥이 형에게 경제적인 지원을 해왔던 것으로 알려졌다.
남성은 경찰 조사에서 스스로 목숨을 끊으려고 마음을 먹은 상태에서 자신이 사망하면 쌍둥이 형을 돌봐줄 사람이 없어 범행했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.
경찰은 자세한 사건 경위 등을 조사 중이다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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