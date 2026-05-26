내일까지 전국 많은 비…남부-제주 시간당 50㎜ 퍼부어

27일까지 전국에 이틀간 비가 이어지며 제주와 남부지방을 중심으로는 최대 150mm 이상의 집중 호우가 내릴 것으로 예보됐다. 제주에는 호우와 강풍 특보가 내려지는 등 제주와 남부지방에 27일 새벽이나 오전까지 시간당 최대 50mm 안팎의 비가 쏟아질 것으로 보인다.
26일 기상청에 따르면 이날 오전 제주도 일부 지역에는 호우와 강풍특보가 발효됐다. 북부를 제외한 제주도에는 27일까지 50~100mm, 산지에는 최대 250mm 이상 내릴 것으로 예보됐다. 제주 북부에는 20~80mm의 비가 예상된다.
남해안에도 최대 150mm 이상의 비가 내릴 전망이다. 경남 남해안에는 최대 150mm 이상, 경남 지역에는 50~100mm의 비가 예보됐다. 전남 남해안에는 최대 120mm 이상, 다른 전남 지역에는 30~80mm의 비가 내릴 전망이다. 경북 남동부에는 20~80mm, 전북 20~60mm 등의 비가 예상된다. 수도권 등 이밖의 지역에도 10~60mm 수준의 비가 내릴 것으로 보인다.
특히 전라권과 경상, 제주권에는 26일 오후부터 27일 밤까지 시간당 20mm 이상의 강수가 집중될 전망이다. 남해안과 지리산 부근, 북부를 제외한 제주도에는 50mm 안팎이 한꺼번에 쏟아질 수 있어서 주의가 필요하다. 제주도 산지에는 27일 새벽까지 순간풍속 90km 이상의 매우 강한 바람이 불겠다.
당분간 평년과 비슷하거나 평년보다 조금 높은 기온이 이어질 전망이다. 27일 아침 최저기온은 15~21도, 낮 최고기온은 19~28도로 예보됐다.
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