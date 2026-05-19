5·18단체, 이마트측 사과 방문 거부…“경위 정확히 밝히는게 우선”

“탱크데이 이벤트, 직원 실수 해명 이해못해”
스타벅스코리아가 5월 18일 진행한 ‘탱크데이’ 이벤트 논란에 대해 사과하기 위해 신세계그룹 임원이 광주 5·18단체를 사과 방문했다. 하지만 5·18단체는 사과를 받아들이지 않겠다고 밝혔다.
5·18기념재단은 19일 오전 10시 이마트 쪽에서 사과 방문하겠다는 의사를 밝혔지만 받아들이지 않겠다고 했다. 김태찬 5·18부상자회 부회장은 이날 기자들과 만나 “젊은 직원이 실수했다는 신세계 쪽 입장을 이해할 수 없다”며 “결국 보여주기식 사과를 하려는 것 아니냐. 경위를 정확하게 밝히는 게 우선”이라고 했다.
유통업계에 따르면 이마트그룹은 이날 오전 10시 광주 5·18기념문화센터 1층 오월기억저장소 회의실에서 5·18단체에 사과하고 면담을 진행할 계획이었다. 이마트그룹 김수완 총괄부사장은 이를 위해 해당 장소를 찾았지만 예정된 일정을 소화하지 못한 것으로 알려졌다.
한편 이날 오전 정용진 신세계그룹 회장은 해당 논란 관련 스타벅스 대표를 경질한데 이어 직접 대국민 사과문을 내고 사과했다. 그는 “저는 이 일에 대한 모든 책임이 저에게 있음을 통감한다. 어떤 해명도 쉽게 받아들여지지 않을 것임을 잘 알고 있다”며 “5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다”고 했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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