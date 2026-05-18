강원도립대, 해양항공드론교육원 개원

드론 국가자격증 취득 등 교육
강원도립대는 해양항공드론교육원을 개원했다고 17일 밝혔다. 교육원은 한국교통안전공단의 초경량비행장치 사용사업교육기관 지정을 바탕으로 운영된다. 재학생과 지역 유관기관 종사자들을 대상으로 드론 국가자격증 취득 교육과 실무 중심 전문교육을 진행할 예정이다.
특히 해양·항공 분야와 드론 기술을 융합한 특화 교육체계를 구축해 미래 신산업 분야 전문인력을 양성하고, 지역 산업과 연계한 산학협력 확대 및 지역 정주형 인재 육성에 기여할 것으로 기대된다.
최종균 강원도립대 총장은 “이 교육원은 미래 드론 산업을 선도할 핵심 전문인력을 양성하는 교육 거점이 될 것”이라며 “지역사회와 산업체가 함께 성장할 수 있도록 하겠다”고 말했다. 강원도립대는 미래 산업 수요에 대응하기 위해 해양·항만·드론 분야 융합교육을 강화하고 있다. 대학은 지역 기반 특화 인재 양성체계도 지속적으로 구축할 계획이다.
이인모 기자 imlee@donga.com
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