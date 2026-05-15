정년퇴임 1년 남기고 쓰러진 교수, 장기기증으로 3명 살렸다

20년간 대학 강단을 지켜 온 60대 교수가 스승의 날을 앞두고 장기기증으로 3명의 환자에게 새 삶을 선물했다.
한국장기조직기증원은 10일 삼성창원병원에서 김미향 마산대 스마트전기과 교수(63·사진) 씨가 간과 양쪽 신장을 기증하고 세상을 떠났다고 15일 밝혔다. 최근 두통과 어지러움증세를 겪던 김 씨는 지난달 17일 집에서 쓰러진 채 발견됐다. 병원으로 이송됐지만 끝내 의식을 찾지 못하고 뇌사 상태에 빠졌다. 가족들은 넉넉지 않은 형편에도 늘 나눔을 실천했던 고인을 기리며 장기기증에 동의했다.
김 씨는 마산대에서 20년 근속 공로패를 받을 만큼 교육 현장에 헌신적이었다. 내년 8월 정년 퇴임을 앞두고서도 제자들이 장학금을 받고 진로를 찾을 수 있도록 적극 도왔다. 제자 고태민 씨는 “장기기증은 교수님다운 선택”이라며 “전공지식뿐 아니라 일을 대하는 태도와 책임감을 몸소 가르쳐 주신 분”이라고 전했다. 동료인 마산대 주석민 교수는 학생들을 따뜻하게 품어주던 어머니 같은 분이었다”고 말했다.
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