충남, 5905개 마을에 ‘폭우 대피소’ 운영

여름철 재난 대응체계 가동
대피 경로까지 ‘웹지도’로 관리
취약계층엔 안전 파트너도 지정
침수 하천 282곳 통제체계 구축
충남도는 여름철 풍수해와 폭염으로부터 도민의 생명과 재산을 지키기 위한 대응체계를 본격 가동한다고 14일 밝혔다. 도는 최근 신일호 안전기획관 주재로, 시군 및 대전지방기상청 등 유관기관 관계자가 참석한 가운데 ‘여름철 자연 재난 대비 관계기관 소통 회의’를 개최했다.
올해 충남 지역은 평년보다 기온이 높고, 국지적으로 많은 비가 내리면서 지역별 강수량 변동 폭은 더욱 커질 것으로 예측된다. 이에 참석 기관은 자연 재난으로 인한 피해를 최소화하기 위해 기관별 대응 대책 공유 및 협력체계를 중점 점검하고, 추진 중인 재해 복구와 예방 사업의 신속 추진 방안을 모색했다.
더불어 대전지방기상청, 한국수자원공사, 한국농어촌공사, 충남경찰청 등 유관기관과 시군 간 유기적인 협력체계 구축 방안도 논의했다. 각 기관은 과거 재난 대응 사례를 공유하며 미흡했던 점과 우수사례를 분석하고, 이를 바탕으로 올해 대응 방안을 살펴봤다.
도는 여름철 재난에 대응해 24시간 전담 인력으로 구성된 도 재난상황관리과를 운영한다. 우선 도민의 재난 대응력을 높이기 위해 ‘1마을, 1대피소, 1훈련’ 원칙에 따라 도내 5905개 마을별 대피계획을 수립했다. 자력 대피가 어려운 취약계층에는 ‘안전 파트너(대피조력자)’를 지정·매칭해 대피 체계를 강화했다. 침수 예상 구역과 마을 대피소 등 입지 정보 등 관련 빅데이터를 분석해 최적의 대피 경로를 도출하고, 웹 지도를 활용한 주민 대피 지원 시스템도 구축했다.
예상치 못한 집중호우와 침수 상황에 대비하기 위해서는 침수 위험 하천 58개 구간 282개 지점에 대한 통제 시기·방법과 45개 구간 70개 지점에 대한 주민 대피 계획을 반영한 하천 통제 및 대피 체계를 구축했다. 그뿐만 아니라 현장 대응 강화를 위해 시군에 현장상황관리관을 파견하고, 피해자의 고통 경감과 권리 보장을 지원하기 위한 ‘충남 피해자 지원센터’도 신규 운영할 계획이다.
폭염 대응의 경우 기상특보 체계 개편에 따른 ‘폭염 중대경보’ 및 ‘열대야 주의보’에 대한 대응체계를 강화할 방침이다. 폭염 취약 대상 재분류, 찾아가는 냉방 버스 운영, 양산 쓰기 문화운동 등 저감 대책을 추진한다. 신일호 충남도 안전기획관은 “기후 변화로 인해 극한 재난 상황이 빈번해지는 만큼 관계기관 간 긴밀한 소통과 협력체계가 무엇보다 중요하다”며 “여름철 자연 재난으로부터 도민의 생명과 재산 피해를 최소화할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.
충남에선 지난해 여름철 기록적인 폭우로 공공시설 2496억5700만원, 사유 시설 907억5500만원 등 총 3404억1200만원에 달하는 피해를 봤다.
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