요즘 결혼 축의금 얼마?…“1억 이상 송금도 늘어”

지난해 결혼식 평균 축의금은 11만7000원인 것으로 조사됐다. 2년 사이 7% 가까이 늘었다.
NH농협은행은 14일 ‘결혼식 축의금, 얼마 해야할까요’‘라는 제목의 트렌드 보고서에서 지난해 축의금 평균은 2년 사이 6.9% 올랐다고 밝혔다. NH농협은행은 2023년 1월~2025년 12월 결혼 축의금 이체 거래 고객 115만 명의 데이터 533만 건을 분석했다.
보고서에 따르면 연도별 평균 축의금은 2023년 11만 원, 2024년 11만4000원, 지난해 11만7000원으로 꾸준히 증가했다.
축의금 액수별 비중은 5만 원이 42.3%로 가장 많았다. 이어 10만 원(39.7%), 20만 원(7.5%) 순으로 나타났다.
최근에는 5만 원 송금 비중은 줄고, 10만 원 이상 축의 비중이 늘어나는 추세다. 5만 원 송금 비중은 2023년 46.5%에서 지난해 42.3%로 감소했다.
반면 같은 기간 10만 원 송금 비중은 36.1%에서 39.7%로, 20만 원 송금 비중은 6.1%에서 7.5%로 늘었다.
100만 원 이상 고액 축의도 늘었다. 100만 원 이상 축의금 비중은 2023년 2.95%에서 지난해 3.17%로 늘었고, 같은 기간 1000만 원 이상 축의금 비중도 0.22%에서 0.36%로 증가했다.
특히 2024년에는 결혼 관련 1억 원 이상 송금 건수가 전년 대비 14배 증가했고, 2025년에도 전년보다 1.6배 늘어난 것으로 나타났다. 농협은행은 “2024년 시행된 혼인·출산 증여공제가 고액 축의금 증가에 영향을 준 것으로 보인다”고 설명했다. 혼인이나 출산 시 직계 존속에게 증여할 때 최대 1억 원까지는 공제된다.
요일별로는 결혼식이 집중되는 토요일 송금이 33%를 기록해 가장 높았다. 결혼식 전날에 미리 축의금을 보내는 경우도 많아 금요일 송금 비중이 20%를 차지했다. 일요일 송금 비중은 16%였다.
연령대별 평균 축의금은 20·30세대가 평균 13만8000원으로 가장 높았다. 결혼 적령기 연령대 결혼 비중이 높기 때문으로 보인다. 이어 60대 이상이 11만8000원, 40·50세대가 10만7000원이었다.
지역별 평균 축의금을 보면 서울이 13만4000원으로 가장 높았고 이어 부산(12만8000원), 광주(12만4000원), 인천(11만9000원) 순이었다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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