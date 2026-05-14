전주한옥마을 인파-주차, AI가 관리한다

정부 ‘스마트빌리지’ 사업 선정
전북 전주를 대표하는 관광지인 한옥마을이 인공지능(AI) 기술을 접목한 스마트 관광지로 탈바꿈한다. 전주시는 한옥마을 일대에 AI 기반 안전관리 시스템과 스마트 주차, 빅데이터 통합플랫폼을 구축한다고 13일 밝혔다.
인파 신호등-스마트 주차 구축
이 사업은 정부의 ‘스마트빌리지 보급 및 확산 사업’ 선정에 따른 것으로, 전주시는 사업비 25억 원을 투입해 올해 12월까지 사업을 추진한다. 지능형 폐쇄회로(CC)TV를 활용한 실시간 인파 밀집도 분석과 혼잡 상황을 안내하는 ‘인파 신호등’ 설치, 화재 등 이상 상황 자동 감지 체계 구축 등이 포함된다.
구체적으로는 고질적인 주차 문제 해결을 위해 시내 공영주차장 49곳을 하나로 연결하는 스마트 주차 통합플랫폼을 구축한다. 관광객은 휴대전화를 통해 실시간 주차 가능 정보를 확인하고 사전 정산 서비스도 이용할 수 있게 된다.
전주시는 또 교통·환경·민원·상권 등 분산된 도시 데이터를 통합 분석·시각화하는 빅데이터 플랫폼을 구축해 정책 수립과 도시 운영의 효율성을 높인다는 계획이다.
전주시는 이번 사업을 통해 관광객의 안전과 편의 수준을 높이고, 데이터 기반 도시 운영 체계를 구축해 스마트 관광도시로의 전환을 본격화한다는 구상이다.
임숙희 전주시 경제산업국장은 “이번 사업은 단순한 시설 구축을 넘어 관광·교통·안전·데이터가 유기적으로 연결되는 지능형 도시를 구현하는 데 의미가 있다”며 “시민과 관광객이 체감할 수 있는 디지털 기반 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
박영민 기자 minpress@donga.com
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