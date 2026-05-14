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경제
부동산 빨간펜
청년 주택드림 청약통장, 이율 최고 4.5%에 연말 소득공제도[부동산 빨간펜]
동아일보
업데이트
2026-05-14 18:17
2026년 5월 14일 18시 17분
입력
2026-05-14 14:44
2026년 5월 14일 14시 44분
임유나 기자
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