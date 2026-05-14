그림책을 연극으로… 어린이 창의력 키운다

인천도서관 분관인 청라 호수도서관은 국립어린이청소년도서관 주최한 ‘2026년 도서관과 함께 책 읽기 사업’에 선정됐다고 13일 밝혔다. 이번 선정에 따라 청라 호수도서관은 심곡지역아동센터 아동을 대상으로 5월부터 다양한 독서 프로그램을 운영한다.
프로그램의 주제는 ‘책으로 만나는 예술’로, 책과 연계한 다양한 예술 활동을 통해 아동들의 창의력과 독서 흥미를 높이는 데 초점을 맞췄다. 책과 그림, 음악을 함께 다루는 독서 프로그램을 진행하며 소연정 작가와의 만남을 통해 아동들이 직접 작가와 소통하며 책에 대한 이해를 넓힐 수 있는 시간을 갖는다. 이어 소 작가의 작품인 그림책 ‘조금만, 조금만 더’를 활용한 연극 창작 활동을 진행해 아동들이 이야기를 직접 표현하며 상상력과 표현력을 기를 기회를 갖는다.
청라 호수도서관은 6일 진행된 첫 수업에서 아동들이 청라 호수도서관을 방문해 도서관 견학과 청구기호 보물찾기를 체험하는 등 도서관과 책에 대한 흥미를 높이는 시간을 가졌다고 설명했다. 이은정 청라 호수도서관장은 “이번 프로그램은 아동들이 책을 단순히 읽는 것을 넘어 다양한 예술 활동을 통해 즐겁게 경험하며 창의성을 키울 수 있는 기회가 될 것”이라며 “앞으로도 지역 아동들을 위한 다양한 독서 프로그램을 지속해서 운영할 계획”이라고 밝혔다.
댓글 0