대구경북 전문대, 맞춤형 AI 인재 발굴 속도낸다

영진전문대 등 AID 지원 사업 선정
모든 학과 AI 필수 학습 체계 구축
지역 산업과 연계해 실무 교육 진행
XR-디지털 헬스케어 실습실 구축
대구·경북 지역 전문대들이 인공지능(AI)과 디지털 전환(DX)을 기반으로 한 미래형 직업교육 체제 구축에 속도를 내고 있다. 최근 교육부와 한국연구재단이 주관하는 ‘AID(AI+Digital) 전환 중점 전문대 지원 사업’에 지역 대학들이 대거 선정되면서 산업 현장 중심의 AI 실무형 인재 양성 경쟁도 본격화하는 분위기다.
AID 사업은 단순한 교육 혁신을 넘어 지역 산업 구조 전환과 맞물려 있다는 점에서 의미가 크다. 제조업뿐 아니라 서비스업 현장까지 AI 기반으로 빠르게 재편되는 가운데, 지역 전문대들이 ‘AI 인재 공급기지’ 역할을 맡기 시작했다는 평가가 나온다.
가장 눈에 띄는 곳은 영진전문대다. 대학의 상징인 ‘주문식 교육’을 AI 시대에 맞춰 ‘주문식 교육 2.0’으로 전환하겠다는 청사진을 제시했다. 총장 직속 ‘AI 대전환(AX)혁신센터’를 중심으로 모든 학과에 AI 필수 교육체계를 구축하고, 자체 개발한 AI 학습분석 플랫폼을 통해 학생 맞춤형 진로·학습 지원 시스템도 고도화할 계획이다. 특히 산업체와 공동으로 기존 직무를 AI 기반으로 재설계하는 ‘직무 AX화 프로젝트’를 추진한다. 지역 산업 수요를 반영한 소단위 전공과정(Micro·Nano Degree) 기반 실무형 교육도 확대한다.
최재영 영진전문대 총장은 “주문식 교육 2.0은 AX혁신센터와 AI 플랫폼이라는 강력한 인프라를 기반으로 산업체 직무를 함께 혁신하는 지산학연 일체형 모델”이라며 “전공별 AI 필수 교육을 통해 학생들의 업무 역량을 고도화해 변화하는 채용 시장에서 독보적인 경쟁력을 갖추게 할 것”이라고 말했다.
영남이공대도 지역 산업과 연계한 AI 기반 직업교육 혁신에 나선다. 대학은 ‘AI-Native 실무 역량으로 지역 산업을 혁신하는 X+AI 직업교육 선도대학’을 비전으로 제시했다. 미래 모빌리티와 로봇, 헬스케어, 반도체, ABB(AI·빅데이터·블록체인), 도심형 서비스 등 대구시 전략산업과 연계한 6개 트랙 기반 AI 마이크로디그리(소단위 교육과정)를 운영할 계획이다. 또 AI 학습관리 플랫폼과 소형언어모델(sLLM) 기반 서비스를 활용해 학생들의 학습 데이터와 취업 정보를 분석하고 맞춤형 학습 경로를 제공한다. AI·DX 스퀘어 조성과 그래픽처리장치(GPU) 서버 구축, 재직자 대상 AI 직무 전환 교육 확대 등도 함께 추진한다.
이재용 영남이공대 총장은 “AI와 디지털 기술이 빠르게 산업을 변화시키고 있다”며 “학생들이 현장에서 바로 활용할 수 있는 실무 역량을 갖추도록 교육체계를 혁신하겠다”고 말했다.
계명문화대는 대학 조직 전반의 AI·DX 체제 전환에 나섰다. 자체 특화 모델인 ‘K-DnA(DX&AX) 혁신 모델’을 중심으로 교육·행정·평생교육 전반의 디지털 혁신을 추진한다. 지식 기반 문화창조 산업 분야의 강점을 바탕으로 융합형 실무 인재 양성 체계를 구축하고, 모듈형 트랙 교육 기반의 단계별 AI·DX 교과과정을 확대 운영할 계획이다. 학생뿐 아니라 직원과 성인 학습자, 지역 주민까지 아우르는 AI 평생직업교육 체계도 강화한다.
대구과학대는 ‘학습자 자기설계형 AI·DX 융합 특화 교육 모델’을 내세웠다. 전교생 대상 디지털 기초역량 교육과 마이크로디그리 기반 전공 특화 교육과정을 운영하고, 확장현실(XR)·디지털 헬스케어 기반 실습 환경도 구축한다. 물리치료와 스마트모빌리티, 방송영상, 뷰티디자인 등 다양한 전공 분야에 디지털 융합 교육을 확대하고, 지역 맞춤형 평생교육도 강화할 계획이다.
구미대는 지역 산업과 연계한 AI 실무형 기술인재 1만 명 양성을 목표로 제시했다. AI 스마트 제조와 AI 디지털콘텐츠, AI 한류(K)-문화 등 3개 분야를 중심으로 지역 제조·서비스 기업 100여 곳과 협력해 AI 기반 설비 마이스터와 크리에이티브 디렉터, 라이프스타일 솔루션 기획자 양성에 나설 계획이다.
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