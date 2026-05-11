광주 여고생 살해 20대, 표적 바꿨을 가능성… 범행 이틀전 알바 동료 여성이 스토킹 신고
동아일보
입력 2026-05-11 04:302026년 5월 11일 04시 30분
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‘피의자 동의’ 안해 14일 신상공개
온라인선 이미 이름-사진 떠돌아
광주에서 일면식도 없던 여고생을 살해한 20대 남성이 범행 이틀 전 다른 여성을 스토킹하다 경찰에 신고됐던 것으로 드러났다. 경찰은 그가 스토킹 신고 전부터 차에 흉기를 가지고 다녔다고 보고 당초 다른 여성을 노렸다가 신고 이후 표적을 바꿨는지 등을 수사 중이다.
10일 광주 광산경찰서는 살인과 살인미수 혐의로 구속된 장모 씨(24)가 범행 이틀 전 아르바이트 동료였던 20대 동남아 여성으로부터 스토킹 신고를 당한 사실을 확인했다고 밝혔다. 장 씨는 3일 오후 7시경 이 여성의 광산구 자택 주변을 서성이다 신고당했다. 여성은 신변 보호를 요청하고 며칠 후에 “스토킹뿐 아니라 성 관련 범죄 피해도 봤다”고 타 지역 경찰에 고소했다. 신고를 받고 출동한 경찰은 이 여성의 신변을 보호했으나 장 씨는 5일 0시 11분경 인근 인도에서 여고생(17)을 살해하고 남고생(17)을 찔러 중태에 빠뜨렸다.
경찰은 장 씨가 스토킹 신고 전부터 차량에 흉기 2개를 챙겨서 다닌 것을 확인하고 계획 범행 여부를 수사하고 있다. 장 씨가 동료 여성을 상대로 강력범죄를 계획했다가 신고 이후 여고생으로 표적을 바꿨을 가능성도 배제하지 않고 있다.
한편 광주경찰청은 8일 신상정보공개심의위원회를 열어 장 씨의 신상을 공개하기로 했으나 장 씨가 이에 동의하지 않으면서 공개 시점이 14일로 미뤄졌다. 중대범죄신상공개법상 피의자가 동의하지 않으면 그 신상은 5일 이상의 유예기간을 두고 공개한다.
그러나 온라인에서는 이미 장 씨의 이름과 사진 등이 떠돌고 있다. 8일 한 유튜버가 장 씨의 청소년기 사진 등을 영상으로 편집해 게재한 뒤 관련 사진을 인스타그램 등에 공유하면서 신상이 퍼지게 된 것. 이 유튜버는 장 씨의 사진에 채널명을 적는 식으로 홍보까지 했다. 광주경찰청은 관련 콘텐츠의 삭제와 차단을 요청하고 있다. 정보통신망법상 명예훼손은 피해자가 원치 않으면 처벌하지 않는 반의사불벌죄이기 때문에 통상 당사자가 고소하지 않으면 수사가 이뤄지지 않는다.
황석진 동국대 국제정보보호대학원 교수는 “흉악범이라도 법으로 정한 절차와 기준에 따라 신상을 공개하지 않으면 자칫 무분별한 ‘사적 제재’로 이어질 수 있는 만큼 관련 법령의 공백을 해결할 필요가 있다”고 말했다.
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