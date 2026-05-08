‘동학농민혁명 오늘의 빛이 되다’…제132주년 동학농민혁명 기념식 개최

동학농민혁명 132주년 기념식이 오는 11일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린다. 올해 기념식은 인공지능(AI) 기술과 공연 콘텐츠를 접목해 동학농민혁명의 의미를 현대적으로 재해석하는 데 초점을 맞췄다.
문화체육관광부와 동학농민혁명기념재단은 ‘동학농민혁명, 오늘의 빛이 되다’를 주제로 제132주년 동학농민혁명 기념식을 개최한다고 8일 밝혔다. 행사에는 동학농민혁명 참여자 유족과 시민 등 400여 명이 참석할 예정이다.
동학농민혁명은 1894년 봉건 질서와 외세 침략에 맞서 농민들이 일으킨 민중운동이다. 정부는 동학농민군이 황토현 전투에서 승리한 5월 11일을 국가기념일로 지정해 2019년부터 공식 기념식을 열고 있다.
올해 기념식에서는 AI 기반 영상 콘텐츠가 활용된다. 식전 영상에는 1894년 당시 백성들의 삶과 동학농민혁명을 상징하는 녹두꽃밭 풍경 등을 AI 기술로 구현했다. 기념공연에서도 황톳빛 들판과 횃불, 깃발, 전국으로 확산되는 동학의 흐름 등을 영상으로 재현할 예정이다.
공연은 동학농민혁명의 정신이 3·1운동과 광복, 4·19혁명, 5·18민주화운동, 6월 민주항쟁 등으로 이어졌다는 메시지를 담아 구성된다. 싱어송라이터 안예은과 브릴란떼 어린이합창단 등이 참여한다.
행사에서는 새롭게 등록된 동학농민혁명 참여자 유족에게 유족등록통지서를 전달하는 시간도 마련된다. 정부는 2004년 ‘동학농민혁명 참여자 등의 명예회복에 관한 특별법’ 제정 이후 관련 유족 등록과 명예 회복 사업을 이어오고 있다.
문체부 관계자는 “동학농민혁명이 남긴 평등과 존엄의 정신을 다음 세대와 연결하는 데 의미를 두고 있다”며 “AI 기술과 문화 콘텐츠를 활용해 역사적 의미를 보다 생생하게 전달할 계획”이라고 밝혔다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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