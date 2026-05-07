검찰, 방시혁 구속 영장 재반려 “경찰, 보완수사 이행 안했다”

하이브 상장 계획을 속여 1900억 원대 부당이득을 챙긴 혐의를 받는 방시혁 하이브 의장(54)에 대해 경찰이 구속영장을 재차 신청했지만 검찰이 또다시 기각했다.
7일 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부(부장검사 신동환)는 자본시장법상 사기적 부정거래 혐의로 방 의장에게 재신청된 구속영장을 6일 기각했다고 밝혔다. 지난달 30일 서울경찰청 금융범죄수사대가 재신청한 방 의장의 구속영장에 검찰이 앞서 보완 수사를 요구한 내용이 반영되지 않았다는 이유에서다. 이에 앞서 검찰은 지난달 21일 경찰이 처음 신청한 구속영장을 ‘방 의장을 현 단계에서 구속해야 할 필요성 등에 대한 소명이 부족하다’는 의견과 함께 같은 달 24일 돌려보낸 바 있다.
경찰에 따르면 방 의장은 2020년 하이브(당시 빅히트엔터테인먼트)의 코스피 상장을 앞두고 2019년 기존 투자자에게 “상장 계획이 없다”고 속여 지분을 매각하도록 유도한 혐의를 받는다. 이후 해당 지분을 측근이 설립한 사모펀드의 특수목적법인(SPC)이 헐값에 넘겨받도록 해 방 의장 본인은 약 1600억 원을, 방 의장 주변인들은 300억 원을 챙겼다는 게 경찰의 시각이다. 현행 자본시장법은 주식 거래와 관련해 거짓말로 이익을 얻는 행위를 금지한다. 하지만 검찰이 방 의장의 구속영장을 두 차례 기각하면서 방 의장에 대한 경찰의 신병 확보 시도는 제동이 걸렸다.
방 의장 변호인단은 앞서 첫 구속영장이 신청된 지난달 24일 “장기간 수사에 협조했음에도 구속영장이 신청된 것은 유감”이라며 “향후 법적 절차에도 충실히 임할 것”이라고 밝혔다.
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