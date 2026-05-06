[광진구] 뚝섬-구의공원에 야외 키즈카페 마련

광진구가 야외 활동이 많아지는 봄을 맞아 아이와 가족이 함께 즐길 수 있는 주말 특화형 야외 놀이공간인 ‘여기저기 서울형 키즈카페’를 운영한다.
여기저기 서울형 키즈카페는 공원 등 생활권 내 유휴 공간을 활용한 야외 놀이시설로 아이들에게 다양한 놀이와 체험 활동을 제공하고 부모에게는 휴식과 여가를 지원하기 위해 마련됐다. 운영기간은 4월 11일부터 6월 21일까지, 9월 12일부터 11월 15일까지이며 기간 중 격주로 운영한다.
운영 장소는 △어린이대공원 △뚝섬한강공원 △구의공원 등 총 3개소로 기존 어린이대공원에 이어 뚝섬한강공원과 구의공원이 신규로 운영된다. 각 공간은 약 300∼500m2 규모로 조성되며 회당 24∼40명이 이용할 수 있다. 시설은 오전 10시부터 오후 5시30분까지 하루 3회, 회당 2시간씩 운영한다.
놀이공간은 모험형 놀이시설, 소꿉놀이 공간, 모험의 산, 정원 체험 등 다양한 시설을 갖췄으며 신체 활동과 체험 요소를 결합해 아이들이 즐겁게 놀 수 있도록 만들었다. 이용 대상은 4∼9세 아동이며 요금은 아동 1인당 5000원이다. 보호자는 무료다. 이용은 사전예약 80%, 현장접수 20%로 운영하며 사전예약은 ‘우리동네키움포털’을 통해 신청할 수 있다. 이용 방법은 구청 누리집, 카카오톡 등 다양한 채널을 통해 확인할 수 있다. 현장에는 안전요원을 배치해 아이들이 안전하게 이용할 수 있도록 도우며 보호자를 위한 휴게공간도 마련돼 있다.
댓글 0