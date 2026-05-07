“훔치면 퇴출” 해리포터 제작진, 빗자루·지팡이에 ‘이것’까지?

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사진=HBO 오리지널 시리즈 ‘해리포터와 마법사의 돌’ 티저 영상 갈무리
사진=HBO 오리지널 시리즈 ‘해리포터와 마법사의 돌’ 티저 영상 갈무리
HBO 오리지널 시리즈 ‘해리포터와 마법사의 돌’ 제작진이 촬영 소품 도난을 막기 위해 빗자루와 지팡이 등에 마이크로칩을 심는 특단의 조치를 취했다.

7일(현지 시간) 더 선은 최근 해리 포터 촬영 현장에서 각종 소품이 사라지는 사건이 잇따르자 제작진이 절도 행위에 대해 강력한 경고 메시지를 전달했다고 보도했다.

마법 책, 지팡이, 가짜 음식 등 소품의 연이은 분실에 제작진은 절도 행위 적발 시 계약 위반으로 간주해 스튜디오에서 쫓아내겠다고 경고한 것으로 전해졌다. 특히 정교하게 만들어진 빗자루나 마법 지팡이 등은 수집가들 사이에서 높은 가격에 거래될 수 있어 표적이 될 가능성이 높다.

현재 촬영 스튜디오 곳곳에는 보안 강화를 알리는 경고 포스터가 부착됐는데, 작품 속에 등장하는 ‘예언자일보’나 문건처럼 디자인되어 있어 눈길을 끈다.

포스터에는 “작품에 사용된 소품에는 마이크로칩이 부착되어 있다”, “재고 관리 및 보안상의 이유로 소품의 이동 경로가 매일 추적·기록된다”는 내용이 명시됐다. 이는 배우와 제작 스태프 전원에게도 동일하게 전달된 사항이다.

제작진은 오프라인 보안 외에도 도난 소품이 온라인 시장에서 유통되는 것을 막기 위해 이베이 등 주요 중고 거래 플랫폼을 상시 모니터링할 계획이다. 다만 현지 관계자는 촬영장에 투입된 인원이 워낙 방대해 실질적인 범인을 특정하기는 쉽지 않을 것이라는 우려를 전하기도 했다.

한편, 전 세계 팬들이 기다려온HBO 오리지널 시리즈 ‘해리포터와 마법사의 돌’은 2026년 12월 25일 크리스마스에 첫 공개될 예정이다. 국내에서는 OTT 플랫폼 쿠팡플레이를 통해 독점 공개된다.

#해리포터#HBO#촬영#빗자루#지팡이#도난#분실
황지혜 기자 hwangjh@donga.com
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