곰취-산나물… 주말 강원은 ‘봄맛 축제’

내달 2~5일 ‘청춘양구 곰취축제’
이번 주말 강원 양구와 홍천에서 봄 내음을 만끽할 수 있는 나물 축제가 열린다. 양구군은 다음 달 2∼5일 양구읍 레포츠공원 일원에서 ‘2026 청춘양구 곰취축제’를 개최한다. 올해로 23회를 맞은 곰취축제는 ‘로얄(Royal) 곰취’를 슬로건으로 내걸고, 축제장을 찾은 이들에게 곰취향과 함께 다채로운 프로그램을 선사한다.
곰취 피자 만들고 막걸리 판매도
내달 1~3일엔 ‘홍천 산나물 축제’
한돈과 구워 먹는 셀프식당 마련
‘캐치! 티니핑’ 팝업 놀이터에는 아케이드, 액티비티 등이 결합한 키즈존이 마련된다. 키즈 어드벤처존에서는 이동식 동물원과 에어바운스, 곰취 키트 만들기 등 아이들이 직접 참여할 수 있는 프로그램이 상시 진행된다.
특히 3일에는 ‘미니특공대 싱어롱쇼’가, 5일 어린이날에는 ‘캐치! 티니핑 싱어롱쇼’, 가족 동요제인 ‘고미랑 놀Go! 노래하Go! 즐기Go!’가 각각 열려 가족 방문객에게 특별한 추억을 안겨줄 예정이다.
곰취를 활용한 먹거리와 체험 프로그램도 풍성하다. 곰취 페스토 피자와 아이스크림 만들기 체험을 비롯해 곰취 떡메치기, 쌈 시식 등 오감 만족 프로그램이 운영된다. 또 명품 곰취 막걸리도 판매돼 방문객에게 색다른 미식 경험을 제공한다.
축제의 밤을 수놓을 공연도 이어진다. 3일 DJ DOC와 박다혜가 참여하는 ‘청춘양구 콘서트’가 열리고, 4일 장윤정과 김홍남이 출연하는 ‘로얄 곰취 콘서트’, 5일 가수 ‘옥상달빛’이 출연하는 어린이날 가족 콘서트가 펼쳐진다.
제8회 홍천 산나물 축제도 다음 달 1∼3일 홍천읍 토리숲에서 열린다. 올해 축제는 단순한 판매 중심에서 탈피해 지역 산나물의 우수성을 알리고 안정적인 판로 확대를 꾀하는 축제로 운영된다.
축제장에서는 재래 곰취, 병풍취, 부지깽이, 참취, 누리대 등 평소 쉽게 접하기 힘든 다양한 산채류를 만날 수 있다. 또 산양삼 등의 모종 심기를 비롯해 나만의 굿즈 제작, 천연염색, 산나물 아트 체험 등이 운영된다.
산채 전시관과 야생화 전시관에서는 홍천의 다양한 산나물과 야생식물을 한눈에 살펴볼 수 있다. 축제장에는 신선한 산나물을 직접 구매해 홍천 한돈과 함께 구워 먹을 수 있는 셀프식당도 마련된다. 메인무대에서는 지역 동아리 공연을 비롯해 홍천 락 댄스 페스티벌, 엄지척 게릴라 콘서트, 효 한마당 실버가요제 등이 펼쳐진다.
이인모 기자 imlee@donga.com
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