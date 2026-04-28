한국저작권위원회, ‘공공기관 고객만족도 조사’ 우수 등급 획득

한국저작권위원회는 재정경제부가 주관한 ‘2025년도 공공기관 고객만족도 조사’에서 우수 등급을 획득했다고 28일 밝혔다.
공공기관 고객만족도 조사는 186개 기관을 대상으로 서비스 품질과 이용자 만족도를 종합 평가하는 지표다. 한국저작권위원회는 이번 조사에서 91.3점을 기록했다. 전년도 점수 대비 1.4점 상승했으며 공공기관 전체 평균인 89.2점을 상회하는 평가를 받았다. 평가는 저작권 등록, 저작권 법률상담, 해외등록출원 지원, 저작권 교육 등 주요 서비스 이용자 약 5000명을 대상으로 한 설문 기반 전화조사를 통해 진행됐다.
세부 평가 결과를 보면 서비스 품질 92.6점, 사회적 책임 91.8점, 전반적 만족도 91.4점 등으로 확인됐다. 사업 유형별로는 저작권 오프라인 교육이 95점을 달성했고, 저작권 법률상담과 해외등록출원 지원사업은 각각 94.8점, 91.1점을 보였다. 한국저작권위원회 측은 “다양한 저작권 전문 서비스에 대한 실질적 효용성과 이용자 체감 만족도가 높게 평가된 것으로 분석된다”고 설명했다.
강석원 한국저작권위원회 위원장은 “이번 우수 등급 달성은 국민의 눈높이에 맞춰 서비스를 개선한 결과”라고 밝혔다. 그는 이어 “앞으로도 고객의 목소리를 적극 반영해 더욱 신뢰받는 저작권 서비스를 제공하겠다”고 말했다.
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