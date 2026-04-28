모자-마스크 쓰고 성당 온 남자…미사 보는새 신자 가방 털었다

성당에서 미사(예배) 시간을 틈타 가방을 턴 40대가 검찰에 넘겨졌다.
대전서부경찰서는 28일 절도 등의 혐의로 40대 A 씨를 구속 상태로 검찰에 넘겼다고 밝혔다.
A 씨는 올해 1월 29일 오전 대전 서구 괴정동에 있는 한 성당에서 모자와 마스크로 얼굴을 가리고 신자들이 미사를 보기 위해 가방을 놓은 교리실 9곳에 몰래 들어갔다. 그는 가방 7개에서 현금 85만 원을 훔쳐 달아난 혐의를 받는다.
신고를 받고 출동한 경찰은 폐쇄회로(CC)TV를 분석해 A 씨가 충전식 교통카드를 이용해 지하철을 타고 도주한 것을 확인했다. 이후 교통카드 이용 내역을 추적한 끝에 사건 발생 2개월 만인 18일 대전의 한 찜질방에서 A 씨를 체포했다. 그는 휴대전화를 사용하지 않고 찜질방과 여관 등을 전전해 온 것으로 전해졌다.
A 씨는 동종 범죄를 저질러 처벌받은 전력이 다수 있는 것으로 조사됐다.
경찰은 A 씨를 검찰에 넘긴 뒤에도 계속 여죄를 수사할 방침이다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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