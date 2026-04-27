“모래로 빚은 부산항-해운대 보러오세요”

내달 15일부터 해운대 모래축제
26일 부산 해운대구는 다음 달 15∼18일 해운대해수욕장에서 ‘2026 해운대 모래축제’를 연다고 밝혔다.
아시아태평양경제협력체(APEC) 개최를 기념해 2005년 시작한 모래축제는 올해 21회를 맞았다. 올해는 ‘모래로 떠나는 부산 시간여행’을 주제로 부산의 역사와 매력을 담은 작품 17점이 전시된다. 나흘간의 축제가 끝난 뒤에도 설치된 모래 작품은 6월 14일까지 관람할 수 있다.
김길만과 최지훈 등 한국 작가와 캐나다와 프랑스 등 해외 모래 조각가 등 총 11명이 작품 제작에 참여한다. 이들은 조선통신사와 피란 수도, 부산항 등 역사적 발자취부터 부산국제영화제, 열정적인 야구 문화, 서핑과 온천 등 활기찬 부산의 모습을 환조와 부조 형식으로 표현한다. 관람객은 이곳에서 부산 곳곳을 여행하는 듯한 느낌을 얻을 수 있다.
메인 조형물은 해운대 전경을 담은 파노라마 형태로 제작되며 높이 7m 규모의 모래 전망대도 함께 설치된다. 축제 기간 야간에는 모래 작품을 활용한 미디어파사드가 운영된다. 모래언덕에서 썰매를 타는 ‘날아라 샌드보드’와 모래 보물찾기 등의 다양한 체험도 즐길 수 있다. 주말에는 관객 참여형 공연이 진행된다.
김화영 기자 run@donga.com
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