대문 열자 반겨주는 팬지-비올라-데이지… ‘봄의 궁전’을 걷다

‘남쪽의 청와대’라는 의미를 지닌 청남대는 1980년 대청댐 준공식에 참석한 전두환 전 대통령이 “주변 환경이 빼어나다”며 개발을 지시하면서 건립이 본격화됐다. 1983년 6월 착공해 같은 해 12월 준공됐으며, 준공 당시 명칭은 ‘봄을 맞이하듯 손님을 맞이한다’는 의미의 영춘재(迎春齋)였다. 명칭은 1986년 7월 청남대로 변경됐다. 전두환, 노태우, 김영삼, 김대중, 노무현 등 역대 대통령 5명이 총 88회 이용하며 471일을 이곳에서 보낸 것으로 알려졌다. 고(故) 노무현 전 대통령의 선거 공약에 따라 취임 직후인 2003년 4월 22일 일반에 개방됐다. 이후 운영 방식 개선과 시설 확충을 거쳐 국민 관광지로 자리 잡았다.