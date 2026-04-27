대문 열자 반겨주는 팬지-비올라-데이지… ‘봄의 궁전’을 걷다

[충청 멋과 맛에 반하다] 충북도
내달 6일까지 청남대서 ‘영춘제’ 열려
직원들이 초화류 3만5000본 직접 재배
희귀 분재-음악 공연 등 볼거리 다양
충북 청주시 문의면에 있는 옛 대통령 휴양 시설인 청남대(靑南臺)가 ‘꽃대궐’로 변신했다. ‘호수 위에 피는 봄, 봄꽃과 가족의 동행’을 주제로 24일부터 열리고 있는 상춘객 맞이 축제 ‘영춘제’ 덕분이다. 다음 달 6일까지 이어지는 이번 축제는 천혜의 자연 풍광과 어우러진 볼거리와 즐길 거리, 체험거리로 가득하다.
봄의 정점을 알리는 축제에 걸맞게 대표 볼거리는 청남대 산책로 곳곳에 심어진 3만5000여 본의 초화류(草花類)다. 청남대 직원들이 지난해 겨울부터 직접 정성껏 재배한 팬지, 비올라, 제라늄, 데이지, 마가렛 등 형형색색의 초화류가 식재돼 대청호의 푸른 물결과 어우러져 장관을 이룬다.
메인 행사장인 헬기장과 청남대기념관 2층 휴게 공간에서는 충북야생화연구회의 작품과 석곡 개화작, 목석부작, 바위솔 등 평소 접하기 힘든 희귀 분재를 만날 수 있다. 또 어울림마당에서는 패션쇼, 국악, 마술, 밴드 공연 등 남녀노소 모두 즐길 수 있는 상설 공연이 매일 펼쳐진다. 특별기획전인 △로맨틱 피크닉(청남대 1층 기획전시실) △강효경 작가 초대전 ‘빛 아래, 숨결의 그림자’(호수영미술관) △중봉 현석구 서예전(대통령기념관 1층) 등도 관람할 수 있다.
어린이날(5월 5일)에는 헬기장에서 각종 게임과 마술, 풍선아트, 솜사탕·팝콘 나눔 행사 등이 진행되는 특별 이벤트 ‘가족 명랑운동회’가 열린다. 이 밖에 인생네컷, 못난이 김치, 친환경 체험, 꽃차 시음, 청남대 철학관, 한방 체험 등 다양한 체험 프로그램도 마련됐다. 문의면 주민들이 생산한 농특산물을 만나보고 구입할 수 있는 홍보판매장은 매표소 뒤 돌담에서 운영된다.
청남대는 축제 기간 승용차 이용 자제와 교통 정체 해소를 위해 주말과 공휴일에 ‘무료 순환버스’를 집중 운행한다. 관람객들은 문의문화유산단지나 노현 습지공원에 주차한 뒤 순환버스를 이용하면 된다. 이 버스를 이용하면 청남대 입장료 면제 혜택을 받을 수 있다. 강혜경 청남대관리사업소장은 “이번 영춘제는 모노레일 도입으로 관광 편의성과 콘텐츠 경쟁력을 동시에 확보한 전환점이 될 것”이라며 “가족·연인과 함께 대통령의 정원에서 봄의 정취를 만끽하길 바란다”고 말했다.
청남대 ‘남쪽의 청와대’라는 의미를 지닌 청남대는 1980년 대청댐 준공식에 참석한 전두환 전 대통령이 “주변 환경이 빼어나다”며 개발을 지시하면서 건립이 본격화됐다. 1983년 6월 착공해 같은 해 12월 준공됐으며, 준공 당시 명칭은 ‘봄을 맞이하듯 손님을 맞이한다’는 의미의 영춘재(迎春齋)였다. 명칭은 1986년 7월 청남대로 변경됐다. 전두환, 노태우, 김영삼, 김대중, 노무현 등 역대 대통령 5명이 총 88회 이용하며 471일을 이곳에서 보낸 것으로 알려졌다. 고(故) 노무현 전 대통령의 선거 공약에 따라 취임 직후인 2003년 4월 22일 일반에 개방됐다. 이후 운영 방식 개선과 시설 확충을 거쳐 국민 관광지로 자리 잡았다.
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