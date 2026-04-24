새론문학, ‘제6회 초등부문화백일장’ 개최

새론문학은 내달 5일 전북 부안군 새만금간척박물관에서 ‘제6회 초등부문화백일장’을 개최할 예정이라고 24일 밝혔다.
이번 백일장은 초등학교 1~6학년을 대상으로 한다. 예선 심사를 통과한 32명이 새만금간척박물관 야외마당 무대에서 열리는 본선에 참가할 예정이다. 예선 시제는 노을, 얼룩, 들판이었으며 본선 시제는 백일장 현장에서 공개된다. 새론문학은 본선 당일 참가자 전원에게 한복을 무료 제공한다. 참가자 중 장원 1명, 차상 1명, 차하 2명, 새만금간척박물관장상 1명, 장려 27명 총 32명의 수상자에게 상장 및 상금 10만 원이 각각 수여될 예정이다. 예선 및 본선 작품으로 제작한 시집도 수상자 1인당 5권씩 무료 제공한다.
새론문학은 어린이의 글쓰기를 지원하기 위해 새론문학 카페에서 매월 초등부 온라인 백일장도 진행하고 있다. 심사를 통과한 참가자에게는 문화상품권을 제공 중이다.
새론문학 관계자는 “이번 초등부문화백일장이 어린이들이 한국의 문학과 전통 문화를 즐기는 유의미한 시간이 되길 바란다”고 말했다.
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