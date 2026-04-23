“손 베였다” 신고에 출동하니, 흉기 찔려 숨진 여성이…

경남 마산동부경찰서는 지인 관계였던 60대 여성을 흉기로 찔러 숨지게 한 50대 남성을 구속했다고 23일 밝혔다.
경찰에 따르면 이 남성은 21일 오후 창원시 마산회원구 석전동의 한 주택에서 지인인 60대 여성과 술을 마시던 중 흉기로 찔러 그를 살해한 혐의를 받는다.
남성은 범행 이후인 오후 1시 25분경 “손가락이 베였다”고 119에 신고했다. 출동한 119구급대는 주택 거실에서 심정지 상태인 여성을 발견해 병원으로 옮겼지만 숨졌다.
소방 당국의 대응 요청을 받고 현장에 출동한 경찰은 만취한 남성을 현행범으로 체포했다. 이들은 과거 한 병원 입원 당시 알게 된 사이로 전해졌다.
경찰은 부검을 통해 타살 정황을 확인해 22일 남성의 구속영장을 전날 신청했고, 법원은 23일 영장을 발부했다.
남성은 경찰 조사에서 “아무 기억이 나지 않는다”고 진술한 것으로 알려졌다. 경찰은 휴대전화 포렌식과 프로파일링을 통해 정확한 범행 동기를 파악할 계획이다.
창원=도영진 기자 0jin2@donga.com
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