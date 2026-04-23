판치는 ‘해외 우회 음란물’… 한국어 설명에 국내 간편결제 이용

  • 동아일보

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수사 피해 해외에 법인-한국서 수익… 영상 대다수 한국인이 촬영-업로드
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“해외 수사공조 힘든것 악용해 활개… 국내 결제 돈줄 우선 차단을” 지적

“매주 야한 영상 업로드, 자주 활동할