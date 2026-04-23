전주 야시장서 시작한 홍시 디저트, 연 매출 7억 로컬 브랜드로

[행복 나눔]
국내 유일 홍시 전문브랜드 ‘홍시궁’
‘홍시 화채’ 팔며 야시장서 입소문… 창업경진대회 대상 등 제품력 인정
행복나래 컨설팅으로 완성도 높여 … 영양성분 검사-유통망 확장 등도움
“익숙하지만 점차 잊혀지는 홍시를 현대적인 디저트로 재해석해 가장 한국적인 브랜드를 만들고 싶었습니다. 브랜드 이름을 ‘홍시궁’으로 지은 이유이기도 합니다.”
국내 유일 홍시 전문 브랜드이자 사회적 기업인 홍시궁의 유진솔 대표(37)는 “한옥마을로 대표되는 전북 전주에서 시작된 기업이라 우리나라 전통의 상징인 궁을 기업 이름에 담고 싶었다”며 이같이 말했다. 2014년 전주남부시장 야시장에서 시작된 홍시궁은 홍시찹쌀떡, 홍시화채, 홍시식혜, 홍시크림떡 등 다양한 홍시 활용 디저트를 개발해 판매하며 로컬 브랜드의 성공 사례로 꼽히고 있다. 지난해 매출은 약 7억4000만 원에 달한다. ●전주 야시장에서 시작된 지역 대표 브랜드
유 대표는 대학 4학년이던 2014년 대학 창업 동아리 지원 사업에 참여했다. 그는 “대학생 때 학생회장을 맡아 각종 행사 기획 및 추진, 예산 관리, 거래처 미팅 등을 하다 보니 진로를 선택할 때 자연스럽게 창업에 관심이 생겼다”며 “지원 사업에 참여하기 위해 창업 아이템을 고민하다 우연히 화채를 나만의 방식대로 만들어 판매해 보고 싶다는 생각을 하게 됐고 실행했다”고 말했다.
유 대표는 수박에 사이다와 우유를 섞어 만든 일반적인 화채와 달리 과일을 갈아서 만든 베이스에 다른 과일을 곁들이는 방식의 화채를 구상했다. 키위, 바나나 등 다양한 과일로 테스트한 끝에 아이스홍시를 화채 베이스로 선택해 ‘홍시 화채’를 만들었다. 홍시의 적절한 단맛이 화채 베이스로 가장 적합하다고 판단했다. 판로를 고민하다 전주남부시장 야시장에서 판매를 시작했다. 홍시화채 외에 겨울에도 제품 판매량을 유지할 수 있도록 감 호떡, 홍시찹쌀떡 등도 만들어 팔았다.
반응은 기대 이상으로 뜨거웠다. 유 대표는 “야시장은 매주 2차례 열렸는데 월 매출이 600만∼700만 원에 달했고 하루에 1000명 이상이 방문했다”고 했다. 이러한 야시장 판매를 바탕으로 홍시를 활용한 한국적인 디저트 개발을 이어갔다. 2017년 카페 운영을 거쳐 2020년 법인을 설립했다. 홍시찹쌀떡 제조 방법 관련 특허도 2024년 취득했다.
물론 시행착오도 있었다. 제품의 주재료인 아이스홍시는 온도 변화에 민감해 가공이 어렵다. 아이스홍시는 녹는 순간 형태가 무너지고, 다시 얼리면 식감과 품질이 저하돼 형태 유지와 상품화가 쉽지 않다. 유 대표는 공정 개선과 자체 제조 방식 개발을 통해 이러한 문제를 해결했다. 그는 “아이스홍시가 녹기 전에 모든 가공 단계가 완료될 수 있도록 생산 공정 전반을 세분화했다”며 “각 공정 단계가 끝날 때마다 아이스홍시를 바로 냉동해 품질 유지를 최우선으로 공정을 재설계했다”고 말했다.
이러한 과정을 거쳐 제품 품질 등을 인정받은 홍시궁은 2022년 전주국제발효식품엑스포(IFFE) 선정 우수상품 ‘식품의약품안전처장상’을, 같은 해 제4회 전주창업경진대회 대상을, 지난해에는 IFFE 선정 우수상품 ‘전북특별자치도지사상’을 수상했다.
●홍시 감성 물씬 풍기는 제품 디자인 개선
홍시궁은 지난해 전북경제통상진흥원이 주관하고 행복나래가 수행사로 참여한 ‘창의혁신형 사회적 기업 지원 사업’을 통해 도약했다. 홍시찹쌀떡, 홍시크림떡 등의 완성도를 높이는 데 큰 도움을 받았다. 유 대표는 “식품 관련 법이 수시로 변하는데 작은 기업이 이를 실시간으로 모니터링하고 제품에 반영하기에는 비용, 시간 측면에서 어려움이 있다”며 “행복나래가 영양성분 검사, 제품 컨설팅 등을 제공해 제품을 개정된 법에 맞게 개선하고 비용 지원도 받을 수 있었다”고 말했다.
제품 포장 디자인도 개선했다. 제품명 중심의 기존 디자인에서 벗어나 홍시의 따뜻한 감성을 시각적으로 구현한 새로운 디자인으로 포장을 개선했다. 행복나래는 전문 디자인 업체와 협업할 수 있도록 지원했다. GS홈쇼핑에 입점하고 네이버, 11번가 등 온라인 기획전에 참여하는 등 유통망 확장에도 도움을 받았다.
유 대표는 “지방 소멸과 고령화는 지방 기업에 직면한 가장 큰 숙제”라며 “취약계층을 위한 일자리 창출 등에 앞장서며 지역 경제에 활력을 불어넣고 지역 내 영향력을 키울 수 있는 지속 가능한 로컬 기업으로 홍시궁을 발전시키겠다”고 말했다. 조민영 행복나래 본부장은 “홍시궁과 같은 지역 기반의 기업 성장 사례가 더 많이 발굴될 수 있도록 앞으로도 지역 사회와 협력해 사회적 기업을 위한 지원을 확대하겠다”고 했다.
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