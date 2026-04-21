“아빠처럼 선하게 살게요”… 3명 살리고 ‘마지막 퇴근’한 60대

30년간 한 분야에서 성실히 일해온 가장 김기웅 씨(67)가 뇌사 장기기증으로 3명의 생명을 구하고 마지막 퇴근을 했다.
한국장기조직기증원은 지난 1월 10일 고려대학교 구로병원에서 김 씨가 간장과 신장(양측)을 기증해 3명의 환자에게 새 삶을 선물했다고 21일 밝혔다. 김 씨는 같은 달 8일 직장에서 의식을 잃고 쓰러진 뒤 병원으로 이송됐으나 끝내 뇌사 판정을 받았다.
김 씨가 쓰러진 날, 그의 외동딸 윤지 씨는 둘째 아이를 출산하고 산후조리원에 입원 중이었다. 평소 자상한 가장이었던 김 씨는 곧 태어날 손주를 위해 미리 예방접종까지 마치는 등 만남을 준비해왔으나 결국 손주를 한 번도 안아보지 못한 채 이별을 맞이해 안타까움을 더했다
유족에 따르면 김 씨는 생전 “딸에게 짐을 지우고 싶지 않다”며 아내와 함께 연명치료 거부를 신청해 두었을 만큼 배려가 깊었다.
딸 윤지 씨는 “아버지는 평소 베푸는 것을 좋아하셨다”며 “아버지라면 장기기증이란 선택을 주저 없이 ‘잘했다, 가는 마당에 좋은 일 하고 가면 더 좋지’라고 말씀하실 분이라는 확신이 있었다”고 기증 결심 배경을 전했다.
김 씨는 한 분야에서 30년 가까이 근속하며 가장으로서 책임을 다했다. 윤지 씨는 “친구들이 늘 부러워하던 아빠”라며 퇴근길에 늘 딸과 손주가 좋아하는 간식을 챙겨오던 아버지를 그리워했다.
윤지 씨는 “나도 아빠처럼 선하게 살고 싶어졌다”며 “아주 먼 훗날 다시 만나는 날, 각자의 자리에서 참 행복했다고 웃으며 인사하자. 고맙고, 사랑해”라는 마지막 인사를 남겼다.
이어 장기 기증 수혜자들에게 “남은 삶 아픔 없이 행복하셨으면 좋겠고, 아버지의 선한 발자취를 이어가 주셨으면 좋겠다”는 바람을 전했다.
황지혜 기자 hwangjh@donga.com
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