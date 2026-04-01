장애친화산부인과 年 289명 이용… 80% 중증 장애인

서울대-이대목동-성애병원 등 3곳
서울시가 시내 3곳에서 운영 중인 장애친화 산부인과 이용자가 도입 첫해인 2023년 55명에서 2024년 159명, 2025년 289명으로 증가했다고 19일 밝혔다. 장애친화 산부인과는 2023년 5월 서울대병원을 시작으로 2024년 3월 이대목동병원, 같은 해 10월 성애병원으로 확대돼 현재 3곳에서 운영 중이다.
이들 의료기관에는 ‘장애친화 코디네이터’가 상주하며 예약부터 진료, 분만까지 전 과정을 지원한다. 수어 통역도 제공한다. 이용자 특성을 보면 지체·뇌병변 장애가 48.1%로 가장 많았고, 지적·발달장애 28.0%, 기타 장애 23.9% 순이었다. 연령대별로는 30대가 35.3%로 가장 많았고 50대 이상(29.1%), 40대(28.7%)가 뒤를 이었다.
특히 지난해 이용자 289명 가운데 230명(79.5%)이 중증 장애인으로 나타났다. 분만 사례는 11건으로 이 중 7명이 중증 장애인이었다. 고위험 산모에 대한 진료와 분만까지 담당하면서 필수 의료 기능을 수행하고 있다는 평가다.
서울시는 앞으로 장애친화 산부인과를 확대하고 맞춤형 진료 체계를 강화할 계획이다. 조영창 서울시 시민건강국장은 “앞으로도 지정 병원을 늘리고 의료기관과 협력해 장애 특성을 고려한 진료 서비스를 강화하겠다”고 말했다.
한재희 기자 hee@donga.com
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