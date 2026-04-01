대전 서구 거리서 100여 명 ‘댄스 배틀’

관저문예회관 야외마당서 대결
대전 서구 관저문예회관은 청년·청소년 거리 춤 경연대회 ‘관저스테이지(Spring Breeze 042 Battle)’를 열었다고 19일 밝혔다.
전날 오후 관저문예회관 야외마당에서 열린 이번 대회에는 전국에서 100여 명이 참여해 힙합, 팝핀 등 다양한 장르의 춤 대결을 펼쳤다. 관저스테이지는 관저문예회관이 기획한 야외 거리공연으로, 2024년부터 연 2회 이상 정기적으로 열리고 있다. 이날 경연은 1대1 배틀 형식으로 진행됐으며, 예선과 본선을 거쳐 대상·최우수상·우수상 등 3개 부문 시상도 이어졌다.
박주현 관저문예회관 주임은 “관저문예회관이 중장년층 중심의 문화예술 공간이라는 기존 이미지를 넘어 전 세대가 함께 즐길 수 있는 열린 문화예술 공간이자 일상 속 예술 향유의 거점으로 자리매김하길 기대한다”고 말했다.
김태영 기자 live@donga.com
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