[강동구]어르신도 QR 찍으면 민원서류 발급 ‘OK’

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강동, 서울 첫 ‘QR코드 가이드’
관내 무인발급기 35대에 적용
연내 장애인 접근성 인증 추진

강동구청 민원실 내 무인민원발급기(왼쪽 사진)와 무인민원발급기 큐알(QR) 가이드. 강동구 제공
강동구청 민원실 내 무인민원발급기(왼쪽 사진)와 무인민원발급기 큐알(QR) 가이드. 강동구 제공
서울 강동구는 누구나 쉽게 무인민원발급기를 이용할 수 있도록 서울시 최초로 ‘큐알(QR)코드 활용 모바일 가이드’를 도입해 지난 1일부터 관내 35대 모든 기기에 적용했다고 밝혔다.


QR코드 모바일 가이드는 기기 화면에 표시된 QR코드를 스마트폰의 카메라로 읽으면 발급받을 수 있는 서류의 목록을 한눈에 확인하고 맞춤형 발급 안내도 받을 수 있는 서비스다.

가이드의 내용은 무인민원발급기 이용 건수의 약 82%를 차지하는 주민등록 등초본과 가족관계증명서의 발급 절차를 중심으로 구성됐다. 어려운 행정 용어를 쉽게 풀어 설명하고 증명서 선택부터 출력까지 각 과정을 그림으로 안내해 기기 사용이 익숙하지 않은 어르신들도 손쉽게 이용할 수 있도록 했다.

이번 가이드는 구청, 동주민센터, 대형 병원, 지하철역 등 관내 35대 모든 기기에 적용돼 구민 편의를 더욱 높일 것으로 기대된다. 강동구는 지하철역 8곳에 무인민원발급기를 운영하고 있으며 이는 서울시 자치구 중 두 번째로 많은 수준이다.

구는 올해 상반기 안에 관내 모든 무인민원발급기를 대상으로 ‘장애인 접근성 편의 기능 인증’을 완료해 누구나 편하게 민원 서비스를 이용할 수 있도록 여건을 개선해 나갈 방침이다.

구 관계자는 “서울시 최초로 도입한 QR코드 모바일 가이드가 구민들이 서류를 발급받을 때 겪던 불편을 크게 덜어줄 것으로 기대한다”라며 “앞으로도 누구나 편리하게 이용할 수 있는 체감형 행정 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”라고 말했다.

#서울 톡톡#서울시#강동구#QR코드 가이드
김인규 기자 anold3p@donga.com
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