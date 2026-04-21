[강동구]어르신도 QR 찍으면 민원서류 발급 ‘OK’

강동, 서울 첫 ‘QR코드 가이드’
서울 강동구는 누구나 쉽게 무인민원발급기를 이용할 수 있도록 서울시 최초로 ‘큐알(QR)코드 활용 모바일 가이드’를 도입해 지난 1일부터 관내 35대 모든 기기에 적용했다고 밝혔다.
관내 무인발급기 35대에 적용
연내 장애인 접근성 인증 추진
QR코드 모바일 가이드는 기기 화면에 표시된 QR코드를 스마트폰의 카메라로 읽으면 발급받을 수 있는 서류의 목록을 한눈에 확인하고 맞춤형 발급 안내도 받을 수 있는 서비스다.
가이드의 내용은 무인민원발급기 이용 건수의 약 82%를 차지하는 주민등록 등초본과 가족관계증명서의 발급 절차를 중심으로 구성됐다. 어려운 행정 용어를 쉽게 풀어 설명하고 증명서 선택부터 출력까지 각 과정을 그림으로 안내해 기기 사용이 익숙하지 않은 어르신들도 손쉽게 이용할 수 있도록 했다.
이번 가이드는 구청, 동주민센터, 대형 병원, 지하철역 등 관내 35대 모든 기기에 적용돼 구민 편의를 더욱 높일 것으로 기대된다. 강동구는 지하철역 8곳에 무인민원발급기를 운영하고 있으며 이는 서울시 자치구 중 두 번째로 많은 수준이다.
구는 올해 상반기 안에 관내 모든 무인민원발급기를 대상으로 ‘장애인 접근성 편의 기능 인증’을 완료해 누구나 편하게 민원 서비스를 이용할 수 있도록 여건을 개선해 나갈 방침이다.
구 관계자는 “서울시 최초로 도입한 QR코드 모바일 가이드가 구민들이 서류를 발급받을 때 겪던 불편을 크게 덜어줄 것으로 기대한다”라며 “앞으로도 누구나 편리하게 이용할 수 있는 체감형 행정 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”라고 말했다.
김인규 기자 anold3p@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0