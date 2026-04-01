인천, 120억 원 들여 바다 쓰레기 청소

올해 5600t 이상 수거 목표
해양쓰레기 문제에 대응하기 위해 인천시가 올해 120억 원을 투입해 연중 정화 활동에 나선다.
인천시는 한강 하구를 통한 내륙 쓰레기 유입과 조류·해류 영향으로 해양쓰레기가 지속적으로 발생하고 있어, 올해 5600t 이상 수거를 목표로 정화 사업을 추진한다고 16일 밝혔다.
인천은 수많은 섬과 넓은 연안을 갖고 있어 해양쓰레기 관리가 중요한 지역이다. 2023년 5512t, 2024년 5299t, 지난해 5811t을 처리하는 등 해양쓰레기 처리량과 관리 비용이 증가하는 추세다.
이에 따라 시는 올해 사업비를 전년 112억 원보다 약 9% 늘린 120억 원으로 확대했다.
해양쓰레기 대응 사업은 유입 경로와 지역 특성을 고려해 전방위적으로 추진된다. 먼저 한강 상류 등에서 유입되는 해상·연안 쓰레기를 수거·처리하는 정화 사업에 78억5000만 원을 투입한다.
관광객이 많이 찾는 지역에는 수거 인력을 상시 배치해 친수 공간을 관리하는 취약 해안 폐기물 대응 사업(5억9000만 원)을 추진한다. 주요 항·포구 주변에 방치된 해양폐기물을 정비하는 해양쓰레기 정화 사업(22억 원)도 함께 진행한다.
이한남 인천시 해양항공국장은 “해양쓰레기 문제는 지속적인 관리와 노력이 필요한 사안”이라며 “앞으로도 체계적인 정화 활동과 민·관 협력을 통해 깨끗한 인천 앞바다를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
차준호 기자 run-juno@donga.com
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