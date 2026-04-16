“아내가 다른 남성과 차에”…앞유리 쾅쾅 부순 50대

아내가 타고 있던 차에 고무망치를 휘둘러 유리창을 깨뜨린 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
16일 울산 중부경찰서는 특수재물손괴 혐의로 50대 남성 A 씨를 입건해 조사 중이라고 밝혔다.
A 씨는 전날 오전 11시쯤 울산 중구 다운동의 한 도로에서 검은색 승용차를 몸으로 막은 뒤 고무망치로 차량 앞유리를 파손한 혐의를 받고 있다.
신고를 받고 출동한 경찰은 A 씨를 현장에서 체포했다.
이날 A 씨가 현장에서 벌인 행동이 담긴 영상이 온라인상에서 퍼지기도 했다. 영상에는 남성이 망치로 차량 앞유리를 내리치자 주변에 있던 시민들이 놀라 도망치는 장면이 담겼다.
경찰 조사 결과 차량 뒷좌석에는 A 씨의 아내가 탑승해 있었고 운전석에는 70대 남성이 타고 있었다. A 씨는 경찰 조사에서 “가정불화 때문에 범행을 저질렀다”고 진술했다.
경찰은 세 사람 관계와 정확한 사건 경위를 파악 중이다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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