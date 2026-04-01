목재 포장-건축자재, ‘대체 자원’ 부상

중동발 플라스틱 원료 수급 불안정
목재 1㎥당 탄소 저장량 0.9t 달해
화석연료 유래 물질 대체 연구 강화
임산물 포장재 우선 확보 등 추진도
중동 지역 정세 불안으로 기름, 화석연료 소재 공급이 차질을 빚는 가운데 재생 가능한 자원인 목재(木材)가 대안으로 제시됐다.
15일 산림청에 따르면 목재는 다시 쓸 수 없는 화석연료와 달리 수확과 조림 순환 구조를 통해 지속해서 사용할 수 있는 자원이다. 나무는 자라면서 흡수한 탄소를 저장하는 탄소중립 소재로도 꼽힌다. 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC) 기준에 따르면 목재 1㎥당 이산화탄소 저장량은 약 0.9t 정도다. 플라스틱 등 화석연료 기반 소재가 생산 과정에서 많은 탄소를 배출하는 것과 대비된다.
건축 부문에서는 산림청을 포함해 국토교통부, LH연구원, 지방정부 등 여러 공공기관 주도로 목조건축 활성화에 주력하고 있다. 산림청과 국토부 협업으로 ‘목조건축 활성화법’ 제정도 추진되고 있다. 에너지 분야에서는 원목으로 못 쓰는 등급의 ‘미이용 산림바이오매스’ 활용한 목재펠릿, 목재칩 등을 만들어 친환경 에너지원으로 활용된다. 유럽연합(EU)에서도 미이용 산림바이오매스를 재생에너지원으로 인정한다. 산림청은 산림바이오매스의 안정적 공급을 위해 전남 장흥, 경기 파주 등 전국에 ‘미이용 산림자원화센터’ 6개를 운영하고 강원 홍천과 경북 의성에 추가로 조성할 계획이다.
국토 면적의 67%가 산림인 일본은 목재 자급률이 41.8%(2020년 기준)지만 국내 목재 자급률은 19.6%(2024년 기준)에 그치는 수준이다. 산림청 관계자는 “중동 전쟁으로 수급이 불안정해진 플라스틱 포장재를 펄프·제지로 전환할 수 있고 목재의 구성 성분인 리그닌과 셀룰로스를 활용해 나프타 같은 화석연료 유래 물질을 대체하기 위한 연구도 강화할 계획”이라고 했다.
한편, 중동 위기에 따른 포장재 부담을 덜기 위해 임산물 가공·유통 분야 국고보조사업이 확대된다. 사업은 임산물 상품화 지원, 임산물 유통 기반 조성으로 상반기(1∼6월) 임산물 출하량을 고려한 비닐 등 포장재 우선 확보, 물류비 상승에 따른 임산물 가격 안정 도모, 보조사업 지원을 통한 생산자 어려움 완화 등을 위해 추진한다.
보조사업 확대 지원 기간은 호르무즈 해협 전면 개방 시까지로 신청자 1인(1개 단체) 기준으로 총사업비 5000만 원 범위에서 1회 지원된다. 지난해 포장재 지원을 받았어도 올해 추가 지원이 가능하다, 특히 이전까지 제외됐던 임산 버섯 배지생산용 비닐 구입비도 지원한다.
박은식 산림청장은 “우리 숲에는 10억㎥가 넘는 풍부한 목재 자원이 축적되어 있다”며 “탄소 중립과 안정적인 자원 확보를 위해 무한 재생 가능한 목재를 적극적으로 활용할 필요가 있다”고 했다.
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