참꽃비빔밥-불꽃쇼… 비슬산 참꽃문화제 개최

재단법인 달성문화재단은 17∼19일 국립대구과학관 광장과 비슬산 유스호스텔 일원에서 ‘제30회 비슬산 참꽃문화제’를 개최한다. 달성군을 대표하는 이 축제는 올해 30주년을 기념해 더욱 풍성한 프로그램과 편의시설을 갖춰 방문객을 맞을 예정이다.
축제의 서막을 알리는 기념행사는 17일 국립대구과학관 광장에서 펼쳐진다. 달성군립합창단의 식전 공연에 이어 미디어파사드 공연, 2026인분 참꽃 비빔밥 퍼포먼스 등 이색적인 볼거리를 준비했다. 축하 공연을 위해 장윤정과 조성모, 나상도, 오유진, 노라조 등 정상급 가수들이 무대 위에 오르고 화려한 불꽃 쇼가 밤하늘을 수놓을 예정이다.
본 행사일인 18, 19일에는 지역 예술인들의 상설 공연과 함께 농·특산물 판매 부스, 플리마켓 등을 운영한다. 달성문화재단은 고질적인 교통 혼잡 문제를 해결하기 위해 유가읍 용리 일원에 임시주차장 2곳을 추가 확보했다. 주차장에서 행사장까지 연결하는 무료 셔틀버스를 타고 행사장을 찾으면 된다. 최재훈 달성군수는 “제30회를 맞이한 비슬산 참꽃문화제가 전국의 방문객이 함께 즐기는 달성군 대표 봄축제로 자리매김할 수 있도록 다채로운 프로그램을 준비했다. 많은 분이 축제장을 찾아 봄의 정취와 수준 높은 문화공연을 즐기시길 바란다”고 말했다.
비슬산은 국내 최대 규모(330만m²)의 참꽃 군락지가 있어 해마다 산자락과 능선을 따라 진분홍빛 꽃물결이 장관을 연출한다.
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