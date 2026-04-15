대구 2, 3차 친환경 자동차 보급 한 달 앞당겨

이달 2차 진행… 20일부터 신청
대구시는 친환경 자동차 보급 일정을 한 달씩 앞당겨 시행한다고 14일 밝혔다. 고유가 상황에서 친환경 자동차 구매 수요에 신속히 대응하고, 소상공인과 물류 업계의 경제적 부담을 덜어주기 위해서다.
이에 따라 시는 5월과 8월로 예정했던 2·3차 친환경 자동차 보급 시기를 각각 4월과 7월로 조정한다. 먼저 이달 시행하는 2차분 보급 물량은 총 1362대로, 전기차 1063대, 이륜차 279대, 수소차 20대다. 신청은 20일 오전 10시부터 무공해차통합누리집을 통해 온라인으로 접수한다.
친환경 자동차 구매 보조금은 정부 지침에 따라 차종별로 차등 지원한다. 전기차의 경우 승용차 최대 754만 원, 화물차 최대 1365만 원, 버스(중형) 최대 6500만 원까지 지원한다. 자세한 내용은 무공해차통합누리집에서 확인할 수 있다. 올해 대구시 친환경 자동차 보급 목표는 총 4325대(전기차 3542대, 이륜차 694대, 수소차 89대)로 2월 시행한 1차 보급은 조기 마감됐다.
장영훈 기자 jang@donga.com
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