원예농가에 기름값 인상분 20% 지원

경북, 3~5월 난방용 기름 대상
경북도는 유류 가격 급등으로 어려움을 겪는 시설 원예 농가를 위해 난방용 면세유류비를 긴급 지원한다고 14일 밝혔다. 도는 지난달부터 다음 달까지 3개월간 난방용으로 사용되는 유류비 인상분의 20%를 지원할 계획이다.
경북도에 따르면 중동 사태로 이달 초 기준 난방용 면세유(등유) 가격은 L당 1341원으로 한 달 만에 20.8% 이상 급등했다. 전쟁 장기화 우려마저 제기되면서 가격은 지속해서 오를 것으로 보인다.
이에 도는 봄철 시설 농가의 난방 시기를 넘기기 전에 유류비 상승분의 일부를 먼저 지원하기로 했다. 경북은 시설 원예 농가 3898곳이 1183ha(헥타르)에서 오이, 토마토, 딸기, 화훼 등을 재배하고 있다. 월 평균 1042L의 등유를 사용하고 있으며 월 유류비 지출은 중동 사태 이전 월 116만 원에서 140만 원으로 늘었다. 여기다 비료와 농약, 농사용 필름 등 유가와 관련이 높은 농자재 가격도 함께 올라 농가의 시름은 깊어지고 있다.
장영훈 기자 jang@donga.com
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