교육부, ‘김건희 논문·도이치 매입’ 국민대 종합감사 착수

교육부가 오는 13일부터 10일간 국민대학교에 대한 종합감사를 실시한다. 최교진 장관이 감사를 적극 검토하겠다고 밝힌 지 약 5개월 만이다. 국민대가 교육부로부터 종합감사를 받는 것은 개교 이래 이번이 처음이다.
10일 ‘국민학원 및 국민대학교 종합감사 계획’에 따르면 교육부는 이달 13일부터 24일까지 20명 내외의 감사단을 구성해 학교법인 국민학원과 국민대에 대한 종합감사를 벌일 예정이다. 감사는 2023년 3월 이후 법인 및 대학 운영 전반에 걸쳐 이뤄진다.
국민대는 2022년 8월 윤석열 전 대통령의 배우자인 김건희 여사의 학위 논문이 표절이 아니라고 결론 내리며 부실 검증 의혹을 받았다. 김 여사의 박사학위 논문은 표절 및 부적절한 인용 의혹을 받았으며, 국민대 대학원 재학 중 작성한 학술논문은 한글 제목의 ‘회원 유지’를 영문으로 ‘member Yuji’로 표기해 논란을 빚었다.
숙명여대가 지난해 6월 김 여사의 석사학위 논문인 ‘파울 클레의 회화적 특성에 관한 연구’에 대해 학위 취소를 결정하면서 국민대 박사학위 역시 최종 무효 처리됐다.
지난해 11월 국회 교육위원회 전체회의에서 김영호 교육위원장(더불어민주당)은 최 장관에게 국민학원 관련 문제들을 검토해 필요시 종합감사를 실시할 것을 요청했다.
당시 김 위원장은 “학위 심사 과정에서 드러난 연구 윤리 투명성 문제, 학교 책임자들의 반복적인 자료 제출 회피와 국회 출석 거부 또 절차를 무시하고 진행한 도이치모터스 주식 매입 과정 등 고등교육기관으로서 기본적 책무에 어긋나는 문제들이 쏟아져 나왔다”며 “운영의 투명성, 이사회의 책임성, 연구 윤리 체계 등 핵심 영역에 대해 종합적인 점검이 필요해 보인다”고 지적했다.
이에 최 장관은 “국민대 종합감사에 대해서 적극적으로 검토하겠다”고 답했다.
감사단은 ▲법인 회계 분야(이사회 운영, 재산 운용 등) ▲대학 운영 분야(교직원 인사관리, 입시·학사 운영 등) ▲민원·비리 제보 사항 등을 함께 살필 예정이다.
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