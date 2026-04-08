재난 대응 ‘눈’ CCTV 6만7500대 통합

충남도 모니터링 시스템 구축
충남도는 6만7500여 대의 폐쇄회로(CC)TV를 한곳에 모아 재난·재해 상황을 실시간으로 파악할 수 있는 시스템을 구축했다고 7일 밝혔다.
교통-산불-기상관측망도 연계
이날 도는 홍종완 행정부지사와 재난안전 관련 실·국장 등 20여 명이 참석한 가운데 ‘재난안전상황실 종합 모니터링 시스템’ 준공식을 열었다. 재난안전상황실은 소방과 방재 공무원 등 재난 분야 전문 인력 5개 팀 21명이 4교대로 근무하며 재난 초기 정보를 통합 관리한다.
이번 시스템은 시군 스마트도시 안전망을 활용한 충남 스마트시티 광역 통합 플랫폼 4만3000여 대, 도 산불방지 종합상황실 150여 대, 국가교통정보센터 2만4400여 대 등 총 6만7500여 대의 CCTV를 연결했다. 이와 함께 행정안전부 지리정보시스템(GIS) 통합 상황판과 기상청 기상관측망 등도 연계했다.
이를 통해 재난안전상황실에서는 도와 시군, 중앙부처, 유관기관의 CCTV 영상을 한눈에 확인하고 상황 판단과 긴급 대응에 활용할 수 있게 된다.
산불이 발생할 경우 도와 산림청, 시군 CCTV로 피해 규모를 파악하고, 기상관측망으로 풍향과 풍속 등을 확인해 장비와 인력 투입 규모와 방향을 판단할 계획이다.
도는 이번 시스템 구축으로 재난 상황에 대한 종합 인지와 초기 대응력이 향상되고, 통합 정보 제공을 통해 상황 판단의 정확성과 신속성이 높아질 것으로 기대하고 있다. 또 재난 정보 공유 환경이 개선돼 유관기관 간 협업 체계도 강화될 것으로 보고 있다.
홍 지사는 “국가와 지방정부의 가장 큰 책무는 주민의 생명과 재산을 보호하는 일”이라며 “이번 종합 모니터링 시스템이 재난 초기 대응력을 극대화하고 피해를 최소화하는 데 큰 역할을 할 것”이라고 말했다.
이정훈 기자 jh89@donga.com
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