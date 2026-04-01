강원 DMZ 평화의 길, 17일부터 5개 코스 개방

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철원 백마고지 등 차량 탐방
홈페이지-앱서 선착순 신청

강원 접경지역 5개 군에 조성된 ‘비무장지대(DMZ) 평화의 길 테마노선’ 6개 코스 가운데 5개가 17일 개방된다. 나머지 1개인 고성 금강산전망대 코스도 24일 문을 연다. 강원도는 DMZ와 민간인출입통제선 이북 지역의 생태·문화·역사 자원을 활용해 자유와 안보, 평화의 가치를 체험할 수 있는 평화의 길 테마노선을 17일 개방해 11월까지 운영한다고 6일 밝혔다.

테마노선은 △6·25전쟁 당시 중공군과의 공방전 끝에 국군이 탈환한 ‘철원 백마고지 코스(12km)’ △가곡 ‘비목’의 배경으로 알려져 있고 케이블카로 오를 수 있는 ‘화천 백암산 비목 코스(87.9km)’ △천혜의 자연을 간직한 ‘양구 두타연 피의능선 코스(16.7km)’ △백두대간의 아름다운 풍경을 감상할 수 있는 ‘인제 대곡리초소∼1052고지 코스(46km)’ △동해안을 따라 해금강과 금강산을 조망할 수 있는 ‘고성 통일전망대 코스(3.6km)’ △‘금강산전망대 코스(7.2km)’ 등으로 구성돼 있다. 대부분 구간은 참가자의 안전과 야생 동식물 보호를 위해 차량으로 이동하며, 일부 구간은 도보 탐방이 가능하다.

탐방 예약은 한국관광공사의 ‘평화의 길’ 홈페이지와 걷기여행 모바일 앱 ‘두루누비’에서 할 수 있다. 방문일 기준 8일 전까지 선착순으로 신청을 받는다. 코스별로 하루 1∼2회 운영되며, 하루 정원은 40명이다. 혹서기인 7∼8월에는 운영이 중단된다.

참가자는 사전 신분 확인 절차를 거쳐 전문 해설사나 해당 지역 마을 주민 등으로 구성된 안내 요원의 설명을 들으며 탐방한다. 참가비는 1만 원이지만 지역상품권이나 특산품으로 환급된다.

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이인모 기자 imlee@donga.com
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