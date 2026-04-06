국조실-경찰 “마약 엄정 대처”… ‘불금’ 강남 등 유흥가 기습단속

국무조정실 마약대응팀과 경찰이 서울 강남권과 용산 일대 유흥가에서 마약류 합동 단속을 실시했다.
5일 국조실과 서울경찰청에 따르면 경찰과 관할 구청 및 소방 당국 등은 금요일이었던 3일 심야 시간대에 서울 강남·서초·용산구 일대 클럽과 유흥주점 등을 돌며 마약류 합동 단속을 실시했다. 이번 단속은 지난달 16일부터 진행 중인 상반기 범정부 마약류 합동 특별단속의 일환으로, 국조실 마약류관리 신속대응팀도 참여했다. 김민석 국무총리는 지난달 31일 마약 문제와 관련해 “수사·단속 기관은 진행 중인 상반기 특별 단속을 강화하라”고 지시한 바 있다.
이번 단속에서 마약류 범죄는 적발되지 않았지만, 일부 업소에서 식품위생법 위반 행위가 확인돼 계도 조치가 이뤄졌다고 국조실은 밝혔다. 경찰은 향후 클럽, 유흥업소, 외국인 밀집 지역 등 마약류 취약 지역에 대한 점검·단속 활동을 강화할 방침이다.
단속에 참여한 최상운 국무조정실 고용식품의약정책관은 “클럽 등 유흥가에 대한 현장 단속을 한층 더 강화해 달라”고 당부했다.
이에 오지형 서울경찰청 형사과장은 “마약류 범죄에 대해서는 일벌백계 엄정 대처할 계획”이라며 “마약류 범죄 관련 신고자에 대해서는 신고보상금도 지급할 예정”이라고 밝혔다.
댓글 0