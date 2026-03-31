피부과 가기 전 간판 확인 필수…10곳 중 9곳 ‘비전문의’

국내 피부 진료 의료기관 10곳 중 9곳은 피부과 전문의가 운영하는 곳이 아닌 것으로 나타났다. 전문의 여부에 따라 병원 명칭 표기법이 다른 만큼, 소비자들의 주의 깊은 확인이 필요하다.
대한피부과의사회는 지난해 4분기 기준 국내 피부 진료 1차 의료기관 1만 5000곳 중 피부과 전문의가 운영하는 곳은 1516곳(약 10%)에 불과했다고 31일 밝혔다. 나머지 90%는 전문의 수련 과정을 거치지 않은 일반의 등이 개원한 병원인 셈이다.
문제는 일반인이 전문의 여부를 식별하기 어렵다는 점이다. 조사 결과 환자의 21%가 비전문의를 전문의로 오인해 진료를 받았으며, 사실을 인지한 후 느낀 불쾌감은 3.86점(5점 만점)에 달했다.
현행법상 ‘○○피부과의원’이라는 명칭은 전문의 병원만 사용할 수 있다. 비전문의(일반의)는 ‘○○피부&에스테틱’이나 ‘○○스킨클리닉’ 같은 명칭을 쓰되, 반드시 ‘진료과목 피부과’를 병기해야 한다. 그러나 최근 일부 의원들이 ‘진료과목’ 글자를 아주 작게 표기해 전문의 병원인 것처럼 오인을 유도하고 있어 주의가 요구된다.
전문의 구분이 중요한 이유는 오진으로 인한 부작용 위험 때문이다. 실제로 피부암인 악성 흑색종 등을 단순 점으로 오인해 레이저 시술을 받다가 치료 시기를 놓치거나, 숙련도 부족으로 필러 시술 중 실명 또는 화상을 입는 사례 등이 피부과의사회에 지속적으로 보고되고 있다.
피부과의사회 관계자는 “인턴 1년, 레지던트 4년의 수련을 거치는 전문의 교육 체계가 뒷받침되어야 환자 안전을 담보할 수 있다”며 “피부과 전문의는 단순한 시술을 넘어 질환의 근본 원인을 파악하고 부작용 발생 시 즉각적으로 대처할 수 있는 유일한 전문가”이라고 강조했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0