여성 혼자 사는 집에 강도 4명 침입…“벨 누르고 들어가”

여성이 홀로 사는 오피스텔에 강도 4명이 들이닥치는 사건이 경기도 수원에서 일어났다.
30일 수원 팔달경찰서 등에 따르면, 이날 새벽 3시경 팔달구에 있는 중년 여성 A 씨의 집에 20대 강도 일행 4명이 침입했다.
이들은 초인종을 누르고 집에 들어간 뒤 피해자의 휴대전화를 빼앗고 몸을 눌러 움직이지 못하게 한 것으로 알려졌다. 그 뒤에 금품을 찾기 위해 집안 곳곳을 뒤졌다.
이 과정에서 피해자가 가까스로 도망쳤고, 강도 일행이 1층까지 뒤쫓아가 실랑이를 벌였다.
이 소리를 듣고 나와 상황을 목격한 이웃 주민이 112에 신고해 경찰이 출동했다. 경찰은 현장에서 일당을 체포했다.
경찰은 이들에 대해 특수강도 혐의로 구속영장을 신청하고, 자세한 범행 경위를 조사하고 있다.
피해자는 경미한 부상을 입은 것으로 알려졌다.
경찰은 “실랑이를 벌이는 소리를 들은 사람의 신고로 현장에서 검거할 수 있었다”고 말했다.
박태근 기자 ptk@donga.com
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