이혜영, 반려견에 낙서 같은 화장…‘동물 학대’ 뭇매

반려견 얼굴에 화장을 시킨 가수 겸 배우 이혜영이 동물 학대 논란에 휩싸였다.
이혜영은 25일 소셜네트워크서비스(SNS)에 반려견과 함께하는 일상 사진을 공개했다.
사진 속 반려견의 얼굴에는 낙서같이 보이는 화장이 돼 있어 논란이 됐다.
누리꾼들은 해당 사진을 보고 “동물학대”라고 비판적인 반응을 보이고 있다.
사람의 피부는 약산성을 띠고 있는 반면, 강아지나 고양이 같은 반려 동물의 피부는 중성에 가깝다. 화장품 역시 사람의 피부 산도에 맞춰 제조됐기 때문에 이를 동물 피부에 쓰게 되면 피부염이 유발될 수 있다.
일부 이용자들은 이혜영을 강하게 비판하며 “저건 동물학대다”, “정상이 아니다”, “도대체 무슨 짓을 한 거냐” 등 격한 반응을 쏟아냈다.
또 “강아지는 장난감이 아니다” “생명을 책임질 거면 정상적인 생각을 해야 한다”고도 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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