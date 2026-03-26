유가 급등에 하늘길 흔들…비엣젯 등 국제선 운항 축소

중동 지역 긴장 고조로 항공유 가격이 급등하면서 일부 저비용항공사(LCC)의 국제선 운항이 조정되고 있다. 항공사 측은 공급 차질과 비용 부담이 동시에 발생한 상황이라며, 불가피한 조치라는 입장을 내놓고 있다.
25일 항공업계에 따르면 베트남 항공사 비엣젯은 지난 23일 공지를 통해 4월 일부 노선의 운항 취소 계획을 안내했다. 인천과 부산에서 출발하는 나트랑, 다낭, 푸꾸옥 노선 가운데 특정 날짜 운항을 중단하거나 축소하는 방식이다.
비엣젯 측은 전쟁 장기화로 국제 유가가 상승하고, 베트남 내 항공유 공급이 원활하지 않은 상황이 겹치면서 추가적인 원가 부담이 발생했다고 설명했다. 이에 따라 일부 노선에 대해 한시적으로 운항 조정이 이뤄졌다는 것이다.
이번 조치는 특정 항공사에 국한된 현상은 아니다. 베트남항공 역시 4~5월 인천~하노이·호찌민 노선에서 일부 날짜 운항 횟수를 줄였으며, 국내 항공사인 에어로케이와 에어부산도 국제선 일부 노선에 대해 비운항 계획을 밝힌 상태다. 항공유 가격 상승과 수급 불안이 업계 전반에 영향을 미치고 있다는 분석이 나온다.
비엣젯은 항공권을 직접 구매한 고객을 대상으로 일정 변경과 환불 절차를 안내하고 있다. 여행사나 온라인 대행 사이트를 통해 항공권을 구매한 경우에는 각 판매처를 통해 별도로 안내를 받아야 한다. 항공사 측은 이 경우 한국 총판에서 직접적인 처리 권한이 없을 수 있다고 설명했다.
중동 정세가 장기화할 경우 항공 스케줄 변동이 추가로 이어질 가능성도 배제할 수 없다는 관측이다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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