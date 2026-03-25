출산전 담배 피웠던 산모… 자녀 자폐위험 29% 높아

고려대 구로병원 86만쌍 추적 관찰
출산 전 산모의 흡연이 자녀의 자폐스펙트럼장애 발생 위험을 최대 29% 높이는 등 신경 발달에 큰 영향을 미친다는 연구 결과가 나왔다.
24일 고려대 구로병원에 따르면 이 병원 정신건강의학과 장문영 교수 연구팀은 2009∼2018년 출산한 산모의 흡연 이력과 자녀의 신경 발달 장애 여부를 분석했다. 이 기간 태어난 영아와 산모 86만1876쌍이 대상이었으며, 자녀는 평균 8년간 추적 관찰을 했다.
연구 결과에 따르면 과거 흡연 이력이 있는 산모의 자녀는 비흡연 산모의 자녀보다 지적장애 위험이 21%, 자폐스펙트럼장애는 29%, 주의력결핍과잉행동장애는 18% 높았다. 산모가 현재 흡연 중이면 격차가 더 커졌다. 지적장애는 44%, 자폐스펙트럼장애는 52%, 주의력결핍과잉행동장애는 35%까지 위험도가 증가했다.
흡연량이 적은 경우에도 신경 발달 장애 위험도는 크게 낮아지지 않았다. 하루 흡연량과 흡연 기간을 곱한 값이 가장 낮은 집단에서도 비흡연군과 비교해 지적장애는 35%, 자폐스펙트럼장애는 55%, 주의력결핍과잉행동장애는 33% 위험도가 높았다.
장 교수는 “가임기 여성의 흡연 감소를 위해 사회적, 의료적 지원 체계를 마련해야 한다”고 강조했다.
방성은 기자 bbang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0