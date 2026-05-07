자동입국심사 악용한 해외 대마 조직…한국인 운반책 무더기 검거

해외 대마 유통조직의 범행에 가담해 동남아 등지에서 유럽으로 마약을 운반한 한국인들이 무더기로 경찰에 붙잡혔다.
경남경찰청 광역수사대는 마약류 불법거래 방지에 관한 특례법 위반 등 혐의로 운반 관리책 A 씨 등 14명을 검거하고, 이 가운데 7명을 구속 송치했다고 7일 밝혔다.
경찰은 또 총책과 관리책 역할을 한 외국인 3명에 대해 인터폴 적색수배를 요청했다. 해외에서 수감 중인 운반책 4명에 대해서는 향후 국내 입국 시 수사기관에 통보되도록 조치했다.
이들은 지난해 3월부터 12월까지 태국과 캐나다에서 확보한 대마를 여행용 가방에 담아 수하물로 위장한 뒤 영국·벨기에 등 유럽 국가로 운반한 혐의를 받는다.
경찰 조사 결과, 해당 조직은 총책이 태국 현지 농장을 운영하거나 현지에서 대마를 구매하는 방식으로 대량의 대마를 확보한 뒤 내국인 모집 총책과 관리책을 통해 한국인 운반책을 모집한 것으로 드러났다.
운반책들은 한국에서 태국이나 캐나다로 출국한 뒤 현지에서 대마가 담긴 캐리어를 넘겨받아 유럽으로 이동했다. 이들은 출발지와 경유지, 도착지에서 각각 이동 장면을 촬영해 조직에 보고하도록 지시받은 것으로 조사됐다.
운반에 성공하면 계좌이체나 가상화폐로 고액의 수당이 지급됐고, 운반에 실패하더라도 일부 수당이 제공된 것으로 파악됐다.
조직은 한국인이 영국과 벨기에 등에서 자동입국심사를 이용할 수 있어 입국 심사가 비교적 간소하다는 점을 악용한 것으로 나타났다. 경찰은 이들이 한국인을 운반책으로 내세워 국가 간 마약 유통망을 체계적으로 운영한 것으로 보고 있다.
한 차례 운반된 대마는 15~70㎏ 규모에 달했다. 검거된 피의자는 운반책 8명, 관리책 2명, 모집 총책 2명, 자금세탁책 2명 등이다.
A 씨 등 피의자 대부분은 해외여행 중 “단기간에 고수익을 올릴 수 있다”는 아르바이트 제안에 속아 범행에 가담한 것으로 조사됐다. 조직은 이들에게 세관이나 수사기관에 적발될 경우 “태국·캐나다 등 여행 중 모르는 외국인의 부탁으로 물건을 대신 들어줬다”는 취지로 진술하도록 사전에 교육한 것으로 확인됐다.
경찰은 압수수색과 자금 추적 등을 통해 이 같은 허위 진술을 뒤집고 이들의 공모 관계를 밝혀냈다.
경찰은 이번 사건과 관련해 범죄수익금 6023만 원을 환수하기 위해 자동차와 예금채권 등을 대상으로 기소 전 추징보전을 신청했다. 또 해외에 체류 중인 베트남 국적 총책 2명과 중국 국적 총책 1명에 대해 인터폴 적색수배를 요청했다.
경찰은 올해 베트남에서 진행 예정인 인터폴 국제 마약 단속 작전과 연계해 추가 검거를 추진할 계획이다.
전승원 경남청 광역수사대 마약범죄수사계장은 “단기간 고수익 아르바이트 등을 미끼로 해외 출국을 요구하거나, 해외 체류 중 타인의 부탁으로 물품 운반을 제안받을 경우 범죄 관련성을 의심하고 반드시 거절해야 한다”고 당부했다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
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